La boda de Taylor Swift y Travis Kelce empieza a tomar forma: qué fecha eligió la pareja y dónde se celebrará la unión

Tras meses de especulaciones, trascendieron detalles clave sobre la fecha y el escenario elegido para el enlace de una de las parejas más mediáticas. La pareja planifica su casamiento sin apuros y de manera conjunta, mientras se conocen nuevos detalles del evento.

Taylor Swift se casa con Travis Kelce. Foto: Instagram

El casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce comienza a delinearse como uno de los eventos sociales y mediáticos más relevantes del 2026. A más de dos años de haber iniciado su relación, la cantante y el jugador estrella de la NFL estarían cada vez más cerca de concretar su unión, con una fecha y un lugar que ya generan expectativa.

Cuándo se casa Taylor Swift

Según información proveniente de su entorno más cercano, el casamiento tendría lugar el 13 de junio de 2026 en Watch Hill, Rhode Island, una localidad costera con un significado especial para Swift. Allí se encuentra una de sus propiedades más conocidas, un espacio que la artista utiliza históricamente como refugio personal y creativo, lejos del ritmo de las giras y los compromisos públicos.

Taylor Swift se casa con Travis Kelce. Foto: Instagram

La elección del 13 de junio no sería casual. El número 13 es, desde hace años, un sello personal para la cantante: nació un día 13, lo considera un talismán de buena suerte y lo incorporó en múltiples momentos clave de su carrera.

Desde que el compromiso se anunció en agosto de 2025, los rumores sobre la ceremonia no dejaron de multiplicarse. En un primer momento, se especuló con una boda hacia mediados de año, una vez concluida la temporada de la NFL, lo que permitiría a Kelce disponer de mayor tiempo para la celebración. Con el correr de los meses, esa hipótesis comenzó a consolidarse.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la elección del lugar. De acuerdo con Page Six, el Ocean House, un hotel de lujo ubicado en Watch Hill, se habría convertido en la sede principal del evento.

El Ocean House, situado en Watch Hill, Rhode Island, es un icónico hotel de lujo de estilo victoriano conocido por ser el primer y único complejo en el estado con la triple distinción de cinco estrellas de Forbes. Foto: Ocean House.

Sin embargo, la reserva no estuvo exenta de controversia: la fecha ya había sido apartada por otra pareja, pero Taylor habría realizado una oferta económica considerada “difícil de rechazar” para asegurarse el espacio, compensando a los futuros esposos que aceptaron modificar sus planes.

La decisión de optar por el Ocean House estaría vinculada al crecimiento de la lista de invitados. En un principio, se evaluó realizar la ceremonia en la residencia privada de la cantante, conocida como High Watch, una mansión victoriana adquirida en 2013 por más de 17 millones de dólares, ubicada sobre un acantilado con vistas privilegiadas al océano Atlántico. Sin embargo, la magnitud del evento habría llevado a descartar esa opción.

High Watch, la mansión de Taylor Swift en Rhode Island. Foto: Page Six.

En cuanto a los preparativos, todo indica que la pareja transita el proceso con calma y en absoluta sintonía. Según reveló PEOPLE, “en cuanto a la planificación de la boda, nada es apresurado ni unilateral”.

La publicación también remarca que “ambos están igualmente involucrados” y “entusiasmados” por el enlace, y que “lo abordan como una colaboración, hablando de las cosas juntos y disfrutando del proceso de una manera que les resulta natural”.

Swift y Kelce comenzaron su historia de amor en septiembre de 2023, una relación que rápidamente llamó la atención por unir a dos figuras de universos muy distintos: la música y el deporte profesional.

Taylor Swift se casa con Travis Kelce. Foto: Instagram

Dos años más tarde, el compromiso fue anunciado con una publicación en redes sociales que batió récords de interacción. Con su característico sentido del humor, la artista acompañó el anuncio con la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

Aunque algunos detalles aún no han sido confirmados oficialmente por la pareja, todo indica que la boda se celebrará en un entorno exclusivo y personal.