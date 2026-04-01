Taylor Swift. Foto: Instagram

Taylor Swift enfrenta una demanda por una presunta infracción de marca registrada vinculada al título de su último disco, “The Life of a Showgirl”. La presentación judicial fue realizada el lunes en un tribunal de California por la artista Maren Wade, quien sostiene que la cantante utilizó el nombre del álbum de forma deliberada pese a la existencia previa de una propiedad intelectual similar desarrollada por ella.

Según la demanda, el título elegido por Swift guarda una estrecha relación con la marca personal de Wade, “Confessions of a Showgirl”, una columna que la artista publica desde 2014 en Las Vegas Weekly y que luego derivó en un espectáculo en vivo y en un libro homónimo.

"The Life of a Showgirl", el nuevo disco de Taylor Swift. Foto: X Taylorswift13

El escrito judicial remarca que las similitudes entre ambos nombres son “inmediatas”, ya que comparten estructura, concepto central y una “impresión comercial general” prácticamente idéntica.

“Sentimos un gran respeto por el talento y el éxito de Swift, pero la ley de marcas existe para proteger a los creadores en todos los niveles”, expresó la abogada de Wade, Jaymie Parkkinen, en declaraciones a medios estadounidenses.

Además de la presunta infracción de marca registrada, la demanda también acusa a la artista y a UMG Recordings de competencia desleal y falsa denominación de origen, una figura legal que sanciona la comercialización de productos con información engañosa sobre su procedencia.

"The Life of a Showgirl", el nuevo disco de Taylor Swift. Foto: X Taylorswift13

De qué trata el disco “The Life of a Showgirl”

El disco “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift aborda la vida detrás del espectáculo y los costos de la fama. A través de una narrativa que mezcla elementos ficticios con experiencias personales, la artista utiliza la figura de una showgirl como metáfora de su propia trayectoria en la industria musical.

El álbum explora la tensión entre la imagen pública y la vida privada, la presión constante del entorno artístico y el impacto de la exposición mediática en las relaciones personales. También pone el foco en la necesidad de reinventarse y en los distintos “personajes” que adopta a lo largo de su carrera.

Taylor Swift en su videoclip "Opalite". Foto: Instagram / taylorswift.

En cuanto a lo sonoro, combina el pop con influencias teatrales, además de matices de jazz y cabaret, lo que refuerza la estética ligada al mundo del espectáculo. En conjunto, se presenta como un trabajo conceptual que reflexiona sobre qué ocurre cuando se apagan las luces y termina la función.

A pesar del conflicto legal, “The Life of a Showgirl” se consolidó como el álbum más vendido de 2025 en Estados Unidos, con 5,6 millones de unidades entre ventas físicas, digitales y reproducciones, según datos de la industria musical.