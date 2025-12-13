Muchos le temen, pero se volvió su talismán: las coincidencias de Taylor Swift con el número 13 que marcaron su vida

A pesar de que el 13 es considerado de mala suerte en muchas culturas, la artista estadounidense logró convertirlo en su insignia personal. Presente en su música, premios y momentos más emblemáticos, marcó un vínculo que las swifties celebran y siguen con devoción.

Taylor Swift. Foto: Instagram.

Este 13 de diciembre, Taylor Swift cumple 36 años. Nacida en 1989 en Pensilvania, la estrella estadounidense se convirtió en un ícono del pop, y con ella, un número que muchos temen se volvió su talismán: el 13. Presente en cada paso de su carrera, se transformó en un amuleto, una obsesión y una firma personal que la distingue entre millones.

A pesar de que, en muchas culturas, el 13 es sinónimo de mala suerte, logró darle un giro radical, y no se trató simplemente de una estrategia de marketing, o al menos, no nació así. Desde pintarse un 13 en la mano antes de salir a escena en el Fearless Tour hasta inmortalizarlo en su usuario de X (Twitter) con @taylorswift13, la cantante vivió su vida pública alrededor de estos dos dígitos.

Taylor Swift. Foto: Facebook / Music at DAYENDS.

Taylor Swift y el número 13: la superstición que se convirtió en su insignia

En una de las primeras entrevistas que realizó durante la era de Fearless, fue la propia artista quien desglosó la matemática detrás de la elección de este número. Allí, explicó:

“Cumplí 13 años un viernes 13, mi primer álbum (Taylor Swift) obtuvo la certificación de oro en 13 semanas, mi primera canción que llegó al puesto número uno tenía una introducción de 13 segundos”.

Sin embargo, los detalles no terminan ahí. La cantante reveló que siempre que gana premios, busca los asientos número 13, en la fila 13, en la sección 13 o incluso la fila M, la decimotercera letra del alfabeto.

"13", el código secreto que Taylor Swift comparte con sus millones de fans. Foto: Instagram.

“Cuando gané The Horizon Award (Nuevo Artista del Año) en los premios CMA Awards (Premios de la Asociación de Música Country), la productora se acercó a mí cuando estaba realizando la prueba de sonido y dijo: ‘Salimos en 13 segundos’. ¡Hay tantos números!”, añadió.

Más allá de esta apreciación que compartió con sus fanáticos en aquel momento, la presencia del 13 se repite a lo largo de su carrera:

La canción “The Lucky One”, del álbum Red, tiene 13 segundos de introducción y la palabra “lucky” se repite 13 veces.

En 2010, realizó un Meet & Greet de 13 horas en el Bridgestone Arena.

En la película “Valentine’s Day” , su personaje recibe una remera con el número 13.

Sus álbumes “Fearless” y “1989″ contienen 13 canciones en sus versiones estándar, ambos ganadores del Grammy al Álbum del Año.

En el video de “Ours”, Taylor se dirige al piso número 13.

En 2018, fue la persona más influyente en Twitter con solo 13 tweets .

En el video de “You Need To Calm Down”, de su álbum “Lover”, su reloj incluye el número 13.

Incluso fuera de la música, el 13 sigue acompañando a Taylor. En 2023, comenzó a asistir a los partidos de su novio Travis Kelce con los Kansas City Chiefs. Para el Super Bowl del 11 de febrero, ya había asistido a 13 partidos y su equipo salió victorioso. Los swifties, emocionados, no tardaron en notar la coincidencia:

“El Super Bowl 58 será el decimotercer partido al que asistirá Taylor Swift. Tendrá que tomar un vuelo de 13 horas desde Japón. ¡¡¡Super Bowl 58 5 + 8 = 13!!! ¡¡¡Los Chiefs lo ganarán todo!!!”, escribió un fan en X, predicción que resultó ser correcta.

Taylor Swift y Travis Kelce. Foto: X/Indie5051

De esta manera, Taylor Swift convirtió un número tradicionalmente temido en un sello de identidad. Para ella y sus fanáticos, el 13 ya no es un augurio de mala suerte, sino una curiosa sincronía que define su carrera, a su fandom y que la une con millones de swifties alrededor del mundo.