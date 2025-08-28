Del cine al streaming: Marvel estrenó una de sus películas más esperadas en Disney+

El filme, dirigido por Jake Schreier y producido por Kevin Feige, es uno de los más aclamados por los fanáticos por reunir a un grupo de antihéroes poco convencional.

Marvel. Foto: Disney

La tan esperada película de Marvel Studios, Thunderbolts, ya está disponible en la plataforma de Disney+ tras su exitoso paso por los cines.

El filme, dirigido por Jake Schreier y producido por Kevin Feige, es uno de los más aclamados por los fanáticos ya que reúne a un grupo de antihéroes poco convencional que tienen la misión de salvar al mundo de una amenaza muy poderosa y complicada.

De qué se trata Thunderbolts

En Thunderbolts, Marvel Studios presenta al equipo poco convencional de antihéroes integrado por Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, Taskmaster y John Walker.

“Tras verse atrapados en una trampa mortal tendida por Valentina Allegra de Fontaine, estos desilusionados inadaptados deben embarcarse en una peligrosa misión que los obligará a enfrentarse a los rincones más oscuros de sus pasados. ¿Este grupo disfuncional se dividirá, o encontrará la redención, y se unirá como algo mucho más grande antes de que sea demasiado tarde?“, es la sinopsis oficial de la película.

Thunderbolts. Foto: Disney+/Marvel Studios.

Elenco de Thunderbolts

La película está protagonizada por:

Florence Pugh

Sebastian Stan

Wyatt Russell

Olga Kurylenko

Lewis Pullman

Geraldine Viswanathan

Chris Bauer

Wendell Pierce

David Harbour

Hannah John-Kamen

Julia Louis-Dreyfus

Thunderbolts. Foto: Disney+/Marvel Studios.

Thunderbolts fue un éxito en los cines

Thunderbolts, la apuesta de Disney en el universo Marvel, cumplió las expectativas en su primer fin de semana en salas, con una recaudación de 76 millones de dólares solo en Estados Unidos, para un total de 162 millones a nivel mundial.

Las cifras son las que apuntaban los expertos para este filme, protagonizado por Florence Pugh y Sebastian Stan, basado en los superhéroes menos conocidos de Marvel.

Thunderbolts. Foto: Disney+/Marvel Studios.

En segunda posición en la taquilla estadounidense se situó ‘Sinners’ (‘Los pecadores’), de Ryan Coogler, con 33 millones de dólares que hacen que la suma desde su estreno hace dos semanas sea de 236,7 millones a nivel internacional.