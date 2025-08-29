El papá del hijo que espera Juana Repetto rompió el silencio: “Se agranda la familia”

La influencer contó la noticia con humor sarcástico, a tan sólo unos meses de la separación con Sebastián Graviotto. En Intrusos tuvieron la palabra del padre.

Juana anunció que está embarazada Foto: Redes

Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar una verdadera bomba en su cuenta de Instagram: está embarazada y será madre por tercera vez. El anuncio transcurre a cinco meses de que haya hecho pública su separación de Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario y padrastro de Toribio, a quien concibió a través de un donante de esperma cuando tenía 27 años.

La palabra de Sebastián Graviotto en Intrusos. Video: América

En el programa Intrusos, por América, la periodista Andrea Taboada leyó el mensaje que le envió Graviotto, aclarando que es el padre del tercer hijo de Juana: “Se viene el cuarto, no tengo mucho para contar. En estos seis meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía. Como pareja hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.

Juana Repetto y su marido, Sebastián Graviotto

El anuncio de Juana Repetto

“Escuchen, les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada”, adelantó en sus Stories. Fiel a su estilo, la influencer ironizó con su situación y publicó un reel que constaba en dos partes; la primera indicaba “otras mujeres recientemente separadas”, mostrando a un grupo de chicas bailando.

Juana Repetto anunció su embarazo Foto: Instagram

La segunda parte era ella haciéndose un análisis de sangre para luego revelar una foto de dos test de embarazo que daban positivo. “Yo recientemente separada”, se tomó con humor su reciente embarazo.

La hija de Nicolás Repetto confirmó su separación de Sebastián Graviotto el pasado mes de abril, manifestando que tuvieron varias idas y vueltas hasta que, decidieron ponerle fin a su relación porque se tornó “insostenible”.

Juana Repetto junto a sus hijos Toribio y Belisario 2. Foto: Instagram @juanarepettook



