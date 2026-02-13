Juana Repetto anunció el nacimiento de su tercer hijo y compartió la primera foto:

Juana Repetto anunció el nacimiento de su tercer hijo, Timoteo Foto: Instagram /juanarepettook

En el día de ayer, Juana Repetto dio a luz a su tercer hijo, fruto de la relación con su ex esposo, Sebastián Graviotto, de quien está separada desde abril de 2025 y cuyo embarazo fue tomado como “un desliz” de ambas partes. El bebé, llamado Timoteo, nació sin complicaciones y su madre lo festejó a pleno en las redes sociales.

“Hoy es jueves y se festeja. Gracias Shaunis por el aguante de todos estos meses. Se los digo de corazón”, escribió, celebrando la llegada del bebé con su comunidad digital, que la acompañó durante todo el embarazo.

Juana Repetto anunció el nacimiento de su tercer hijo, Timoteo Foto: Instagram /juanarepettook

Fiel a su estilo, Juana documentó gran parte del embarazo y fue compartiendo su experiencia con otras mamás a través de Instagram. Allí, ella se animó a hablar de sus miedos, sus emociones y cómo fue transitar esta etapa con sus otros dos hijos, Toribio y Belisario.

Días antes del parto, la hija de Reina Reech se despidió de su panza con un posteo cargado de sensibilidad: “Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir”.

En otra publicación escribió: “Todo es emoción, melancolía y agradecimiento”, junto a imágenes disfrutando del verano en familia, justo antes de que llegara el pequeño Timoteo a su vida.

Juana Repetto anunció el nacimiento de su tercer hijo, Timoteo Foto: Instagram /juanarepettook

Antes que la influencer diera la noticia por sí misma, el periodista Guillermo Barrios escribió en su cuenta de X: “¡Nació Timoteo! El hijo de Juana Repetto llegó a este mundo por cesárea pesando 2,9 kilos. ¡Mamá y bebé están divinos me cuentan! ¡Felicidades!” y, según detalló, el nacimiento fue por cesárea programada y la intervención se realizó con éxito.

La ausencia de Sebastián Graviotto en el parto de su segundo hijo con Juana Repetto

Según indicó Juana, Sebastián, su ex pareja y papá de Timoteo, no estuvo en el parto, pese a haber compartido cinco años de matrimonio. El instructor de esquí no estuvo presente debido a compromisos laborales en el exterior.

Juana Repetto anunció el nacimiento de su tercer hijo, Timoteo Foto: Instagram /juanarepettook

Con la llegada de Timoteo, Juana Repetto vuelve a ampliar su familia y suma una nueva etapa a su historia personal. Una vez más, eligió compartir el momento con sus seguidores, quienes celebraron la noticia con mensajes de cariño.