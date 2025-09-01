“El cuerpo me exigió frenar”: el problema de salud de Juana Repetto tras anunciar que espera un hijo con su ex, Sebastián Graviotto

La actriz compartió un video en redes sociales donde le contó a sus seguidores el problema de salud que está atravesando luego de anunciar su inesperado embarazo.

Juana Repetto. Foto: Instagram.

Juana Repetto contó días atrás que está esperando a su tercer hijo con Sebastián Graviotto, padre de su hijo más chico y expareja, y la noticia sorprendió a todos ya que la actriz había anunciado su separación meses atrás y, según contó, no tienen pensado reconciliarse.

“Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe. Después tuve febrícula, 37 y medio, pero que para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal”, aseguró la actriz.

“Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha”, agregó Juana en un video que compartió en sus redes.

Juana Repetto sobre su estado de salud. Video: Instagram.

“Estaban los chicos cada uno en un lugar de la cama. Se quedaron dormidos con la tele prendida. Un desastre. Es que bueno, mucha cosa, ¿viste? Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque. El cuerpo me exigió frenar”, reflexionó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Juana Repetto ya es madre de dos varones. Toribio nació en 2016 por el método de inseminación artificial, mientras que Belisario nació en 2021, fruto de su relación con Graviotto.

El sorpresivo anuncio de Juana Repetto

Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar una verdadera bomba en su cuenta de Instagram: está embarazada y será madre por tercera vez. El anuncio transcurre a cinco meses de que haya hecho pública su separación de Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario y padrastro de Toribio, a quien concibió a través de un donante de esperma cuando tenía 27 años.

“Escuchen, les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada”, adelantó en sus Stories. Fiel a su estilo, la influencer ironizó con su situación y publicó un reel que constaba en dos partes; la primera indicaba “otras mujeres recientemente separadas”, mostrando a un grupo de chicas bailando.

Juana Repetto anunció su embarazo Foto: Instagram

La segunda parte era ella haciéndose un análisis de sangre para luego revelar una foto de dos test de embarazo que daban positivo. “Yo recientemente separada”, se tomó con humor su reciente embarazo.

La hija de Nicolás Repetto confirmó su separación de Sebastián Graviotto el pasado mes de abril, manifestando que tuvieron varias idas y vueltas hasta que, decidieron ponerle fin a su relación porque se tornó “insostenible”.