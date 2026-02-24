Juana Repetto anunció el nacimiento de su tercer hijo, Timoteo Foto: Instagram /juanarepettook

Juana Repetto emocionó a sus seguidores al compartir la primera imagen en la que se ve el rostro de su bebé recién nacido, a quien nombró Timoteo. A poco más de una semana de parir, la actriz presentó oficialmente a la familia completa con una tierna postal en sus redes sociales que pronto se volvió viral.

Allí, la publicación muestra a sus dos hijos mayores, Toribio y Belisario, sonriendo y sosteniendo con cuidado al pequeño Timo, felices de haber recibido a su hermanito menor. En las primeras fotos, se encuentran solo los niños, mientras que en la última, Juana se agrega a la postal familiar, fundiéndose en un abrazo. “Mi familia, mis bebos, mis tres hijos, mis hombrecitos, los amores de mi vida y mi vida entera en una foto”, expresó conmovida.

Juana Repetto presenta a su familia Foto: Instagram

Además, le dedicó unas palabras especiales al recién nacido y reveló el apodo que eligieron para él: “No sabía cuánto te deseaba hasta que llegaste, Chimy. GRACIAS, amorcito mío”. Cabe recordar que el niño nació fruto de un affair con su ex pareja, Sebastián Graviotto, quien también es padre de su segundo hijo, Belisario.

Toribio, por otro lado, nació en el año 2017 fruto de un donante de esperma, ya que ella quería cumplir el sueño de ser mamá pero no tenía pareja en ese entonces. Y como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar y muchos usuarios destacaron el gran parecido del bebé con sus hermanos.

Juana Repetto presenta a su familia Foto: Instagram

El primer encuentro de Timoteo con Sebastián Graviotto

Sebastián Graviotto compartió en sus redes sociales el emotivo momento en que conoció finalmente a su hijo Timoteo, luego de casi una semana desde su nacimiento. El instructor deportivo se encontraba de viaje por trabajo al momento del nacimiento, por lo que recién días después pudo ver en persona al bebé.

A través de una historia de Instagram, publicó un video en el que se observa su mano sosteniendo los pequeños pies del recién nacido. “Hi, Timmy”, escribió, reflejando la emoción del reencuentro.

Juana Repetto presenta a su familia Foto: Instagram

Hace unos días, Juana respondió algunas preguntas en sus historias de Instagram, y explicó que tomó la decisión de esperar a mostrar la imagen del bebé hasta que el papá pudiera conocerlo en persona, justamente porque Sebastián Graviotto no estaba en el país ni pudo estar presente en el nacimiento por compromisos laborales.