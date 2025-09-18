Juana Repetto mostró el video de cuando se enteró de su sorpresivo embarazo: “No quiero que vea mi mamá”

La influencer contó la noticia con humor en sus redes, a tan sólo unos meses de la separación con Sebastián Graviotto.

Juana Repetto. Foto: Instagram.

Juana Repetto le contó a sus seguidores sobre la sorpresiva llegada de su nuevo bebé y en las últimas horas compartió el video de cuando se enteró de la noticia del embarazo.

“Así me enteraba de bebo sorpresa. Como les prometí en el primer programa de Más minas que mamás y acá está, parte 1 porque es larguísimo. En el programa explico lo que me pasó, parezco bol....”, escribió al pie del video.

Juana Repetto mostró el momento en que se enteró del embarazo. Video: Instagram/juanarepettook

La actriz mostró todo y contó que estaba con su madre, pero no quería que ella se entere. En el video mostró que sacó de su neceser un test de embarazo y comenzó a hacerlo.

También se filmó esperando el resultado. “Lo mojé de más, lo hice mal”, expresó y después se preguntó cómo debía hacer para leer de manera correcta lo que decía: “¿Dónde mie… aparecen las rayitas?”.

El papá del hijo que espera Juana Repetto rompió el silencio: “Se agranda la familia”

Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar una verdadera bomba en su cuenta de Instagram:está embarazada y será madre por tercera vez. El anuncio transcurre a cinco meses de que haya hecho pública su separación de Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario y padrastro de Toribio, a quien concibió a través de un donante de esperma cuando tenía 27 años.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto. Foto: Instagram.

En el programa Intrusos, por América, la periodista Andrea Taboada leyó el mensaje que le envió Graviotto, aclarando que es el padre del tercer hijo de Juana.

“Se viene el cuarto, no tengo mucho para contar. En estos seis meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía. Como pareja hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”, expresó.