Erreway dejará afuera de sus shows en Buenos Aires una de sus canciones más famosas: los motivos

Camila Bordonaba sorprendió al anunciar que uno de los hits más recordados no sonará en el Arena. La razón detrás de esta decisión.

La canción que Erreway dejará afuera en sus shows porteños. Foto: Instagram @errewaytour2025

Camila Bordonaba tomó una decisión que sorprendió a muchos: uno de los clásicos de la primera temporada ya no formará parte del repertorio. Erreway se prepara para presentarse este fin de semana en Buenos Aires, en el Arena, tras el furor de su regreso, con Camila, Felipe Colombo y Benjamín Rojas al frente.

Camila Bordonaba dijo adiós a Pretty Boy

La actriz y cantante decidió excluir del setlist Pretty Boy. En una de las funciones previas, explicó que no volverá a interpretarla porque la letra dice: “Debo ser tonta, debo estar loca, tal vez estúpida“. Según señaló, no quiere reproducir un mensaje que considera desfasado respecto de la actualidad.

El tour comenzó el 28 de marzo en Santiago de Chile con un show que desbordó de euforia: globos amarillos, fan actions a pura energía y una Camila visiblemente emocionada hasta las lágrimas. “Ustedes hicieron que vuelva”, expresó entre sollozos. Desde entonces, las entradas se agotaron en Lima, Montevideo, varias ciudades de Perú y Ecuador, y hasta en Europa, donde la clausura en Madrid fue ovacionada de pie.

En medio de la fiesta colectiva, la artista volvió a compartir su emoción: “Hace más de 20 años que no estábamos juntos en un escenario… y ahora estamos acá, con madres, padres e hijos mirando todo”. Sus palabras fueron celebradas por cuatro generaciones al mismo tiempo.

Erreway. Foto: Instagram @errewaytour2025

Camila Bordonaba regresó a los escenarios con Erreway entre lágrimas: el conmovedor video

Este viernes se coronó el regreso de Erreway, que tuvo la particularidad de la reaparición pública de Camila Bordonaba. La actriz de Rebelde Way estuvo acompañada por Benjamín Rojas y Felipe Colombo en el inicio de la gira, que tuvo lugar en Chile. Un video mostró lo movilizante que resultó para la artista su vuelta a los escenarios.

Cabe recordar que Bordonaba llevaba alejada de los medios hace mucho tiempo, ya que había decidido cambiar de vida y poco se sabía sobre ella. Sin embargo, sus compañeros y amigos la convencieron para regresar a los shows y lanzar un tour por distintos países para celebrar las canciones de la popular serie.

La gira, bajo el nombre “Juntos Otra Vez“, recorrerá siete países, entre los que no aparece Argentina: Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Grecia, Italia y España. Cabe mencionar que Luisana Lopilato, la cuarta integrante del elenco de protagonistas, no formó parte del retorno por complicaciones de agenda laboral, así que estuvo a través de un video que se emitió en la pantalla.

Un clip del recital muestra a Camila Bordonaba con una profunda emoción mientras es acompañada por Colombo y Rojas en una de las recordadas canciones de la tira, “Resistiré”. Claro que había mucha expectativa en los fanáticos por verla, ya que había elegido aparte del foco hace muchos años.

Erreway. Foto: Instagram @errewaytour2025

Si bien la actriz no tiene redes sociales, la previa se vio a través de los otros dos artistas: Benjamín Rojas posteó una foto en donde mencionó que había “cero nervios” con cierta ironía, mientras que Felipe Colombo se mostró entusiasmado.

Luego del show, se compartió un pequeño clip a modo de historia en la cuenta de Instagram de Erreway que decía: “Qué noche mágica”.