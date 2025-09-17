Video: la aparatosa caída del escenario de Catherine Fulop en el show de Erreway que preocupó a todos
Erreway sigue en su exitosa gira de regreso, donde se presenta en Buenos Aires con gran recepción del público. El recuerdo de la serie Rebelde Way hace que reaparezcan personajes importantes en su historia, como ocurrió con Catherine Fulop. La actriz se subió al escenario, pero sufrió una aparatosa caída que alertó a los presentes.
Durante la presentación de este miércoles 16 de septiembre, la actriz venezolana hizo su reaparición pero fue fallida: cayó del escenario mientras interactuaba con Camila Bordonaba y asustó a las personas que estaban arriba y abajo de las tablas.
La aparatosa caída de Catherine Fulop del escenario de ErreWay
Para su suerte, no sufrió grandes daños y pudo reincorporarse rápidamente. Fulop mencionó, entre risas: “Por suerte estoy viva”.
Cabe recordar que la actriz interpretaba a Sonia Rey en Rebelde Way, la madre de Marizza Pía Spirito, el personaje que encarnaba Bordonaba.
Mientras hacían un acto en el que Fulop simulaba no encontrar a su hija, sufrió una aparatosa caída y salió de la imagen, producto de una complicación que tuvo con sus botas.
“La puta madre”, reaccionó rápidamente Bordonaba, mientras observaba cómo asistían a la actriz invitada. Una vez que pudo chequear que estaba bien, la integrante de Erreway replicó: “Mamá, no lo puedo creer esto. No me dejaste ni agarrarte de la mano”.
Claro que el video se viralizó a gran velocidad, por lo que hubo mucha preocupación entre los seguidores de Catherine Fulop. La actriz llevó tranquilidad en sus redes sociales, y buscó desdramatizar lo ocurrido.
“Mi gente bella. Les juro que estoy bien y no me pasó nada. Estoy entera. No pasó nada y ya está. Alivianada. Hice un papelón. Encima preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta”, indicó.
Más allá del percance, no se detuvo la alegría por el regreso de Erreway a los escenarios, bajo el marco del “Juntos otra vez tour 2025″. El grupo conformado por Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo ya lleva varias funciones en Buenos Aires con entradas agotadas.