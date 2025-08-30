Con Lali como invitada sorpresa, Erreway regresó a los escenarios y se reencontró con el público argentino

A 23 años del estreno de Rebelde Way, la banda nacida de la exitosa ficción juvenil regresó a los escenarios con su gira mundial “Juntos otra vez tour 2025″.

Erreway junto a Lali Espósito. Foto: X.

La nostalgia y la emoción se hicieron presentes en Buenos Aires con el regreso de Erreway, la banda nacida de la recordada telenovela Rebelde Way. A 23 años de la emisión de su primer capítulo, el grupo integrado por Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo volvió a encontrarse con su público en el marco del “Juntos otra vez tour 2025″.

El trío, que ya había conquistado escenarios internacionales con presentaciones a sala llena en Europa e Israel, inauguró el primero de los nueve conciertos previstos en Buenos Aires ante más de 15 mil fanáticos. La gran sorpresa llegó de la mano de Lali Espósito, quien irrumpió en escena y acompañó a los exintegrantes de la ficción juvenil en la interpretación de “Cosas buenas”, una de las canciones más reconocidas de la serie.

Lali apareció en el show de Erreway. Video: TikTok / livedaleplay.

Su sorpresiva aparición fue recibida con una ovación que sacudió al estadio y marcó un punto alto en el espectáculo. El gesto de Lali tuvo un valor especial ya que no solo se trató de una participación inesperada, sino también de un reencuentro simbólico con el universo de Cris Morena, donde dio sus primeros pasos en la actuación y, posteriormente, en la música junto al grupo musical TeenAngels.

Lali apareció en el show de Erreway. Video: TikTok / livedaleplay.

Aunque la ausencia de Luisana Lopilato generó cierta desilusión, la actriz encontró la forma de participar desde la distancia, y su aparición virtual se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la noche.

El público vibró con la participación de Lopilato a través de un video en el que dejó un mensaje cargado de emoción: “Quiero dejarles un mensaje: que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague. ¿A ver si me ayudan? ¡Saquen su teléfonos, prendan las linternas! ¡E-RRE-WAY!, ¡E-RRE-WAY!”, arengó la actriz, generando el coreo más potente de la velada.

Durante casi tres horas, Erreway revivió himnos que marcaron a toda una generación como “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Resistiré”, “Bandera blanca” y cerró con “Sweet Baby”. Con la energía intacta, el grupo se mostró tan conectado con su público como en sus años de auge.

El final del show trajo otra buena noticia para los fanáticos: la banda confirmó nuevas presentaciones en distintas ciudades y anunció una novena fecha en Buenos Aires. Las entradas de preventa para el recital del 29 de septiembre estarán disponibles a partir del lunes 1 de septiembre a las 16, a través de la web oficial del estadio.

El ansiado regreso de Erreway no solo convocó a miles de seguidores que crecieron con sus canciones, sino que también dejó en claro que su música continúa siendo un puente generacional que despierta la misma pasión de hace dos décadas.