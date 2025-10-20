Catherine Fulop deberá someterse a una operación tras su caída en el show de Erreway: “Pensé que no me había pasado nada”

La actriz sufrió una caída durante una función y, aunque en el momento no sintió dolor, días después comenzó a presentar algunos síntomas.

La caída de Catherine Fulop en el show de Erreway. Foto: captura video.

A más de un mes de la caída que sufrió en pleno escenario durante un show de Erreway, Catherine Fulop deberá someterse a una operación. La noticia fue confirmada por la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, quien además reveló el tierno motivo que impulsó a la actriz a tomar la decisión: “Quiero poder cargar a mi nieta”, dijo Fulop.

La aparatosa caída de Catherine Fulop en el show de Erreway. Video: Instagram fulopcatherine

“¿Se acuerdan de la imagen de la caída?”, comenzó contando la periodista. “Al otro día hablamos con ella, dijimos ‘Cathy, no pasó absolutamente nada’. Estaba bárbara, incluso hizo un video contando esto”, agregó. Sin embargo, los estudios posteriores revelaron un cuadro mucho más delicado: “Les voy a decir algo, me lo contó Cathy: todo está muy mal. El 27 de noviembre tiene que operarse del hombro”.

El momento en que sintió que su hombro no estaba bien

Según detalló Pía Shaw, Fulop pensó en un principio que la caída no había tenido consecuencias graves. “Tiene un umbral de dolor muy elevado y en ese momento no sintió nada. Incluso tres días después viajó a Japón con Marley para “‘Por el mundo’”, explicó.

La caída de Catherine Fulop en el show de Erreway. Foto: Capturas

Pero durante el viaje, el dolor y la pérdida de fuerza comenzaron a preocuparla. En un mensaje que le envió a la periodista, Catherine contó: “Al final me rompí el hombro. Pensé que no me había pasado nada, pero en Japón me empezó a doler y a perder fuerza. Cuando llegué me lo hice ver por un especialista”.

El diagnóstico confirmó el desprendimiento de tendones y ligamentos, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica en las próximas semanas.

Si bien había llevado tranquilidad con este video, ahora deberá operarse.

A pesar del susto, Fulop mantiene su característico optimismo. Según contó Pía Shaw, la decisión de operarse estuvo motivada por un motivo muy especial: “¿Y saben qué? Me dijo que es por lo más lindo: ‘porque quiero poder cargar a mi nieta, por eso prefiero hacérmelo ahora. Tengo mucha actitud’”.

Actualmente, la actriz se encuentra en Los Ángeles junto a su esposo Osvaldo Sabatini, desde donde se prepara para la cirugía y continúa en reposo.