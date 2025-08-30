La miniserie protagonizada por Jessica Chastain que promete ser todo un éxito en una plataforma de streaming

Una aplicación presenta una nueva producción de thriller y suspenso, ideal para maratonear el fin de semana.

The Savant Foto: apple tv

La Plataforma de Apple TV+ prepara uno de sus estrenos más ambiciosos para lo que resta de 2025, ya que estrenará una nueva miniserie protagonizada por la ganadora del Oscar, Jessica Chastain, que llegará a mediados de septiembre con dos increíbles episodios.

Estamos hablando de “The Savant”, un thriller de alto riesgo, basado en un impactante reportaje de la revista Cosmopolitan, titulado “¿Es posible detener un tiroteo masivo antes de que ocurra?” y escrito por Andrea Stanley en 2019, que promete captar a los amantes del suspenso con una historia tan real como escalofriante.

Bajo la dirección del multipremiado Matthew Heineman (Cartel Land) y la producción ejecutiva de Melissa James Gibson (The Americans), la serie se adentra en el oscuro mundo de los extremismos online.

Chastain interpreta a una investigadora encubierta, apodada “la sabia”, que se infiltra en foros de internet donde se difunden discursos de odio y se organizan posibles atentados masivos. Su misión es anticiparse a los ataques y detenerlos antes de que se produzcan. A lo largo de 8 capítulos, la historia llevará al espectador a cuestionarse si es posible salvar vidas enfrentando el peligro antes de que ocurra, con solamente un clic.

El elenco se completa con Nnamdi Asomugha (quien ya trabajó con Chastain en “El ángel de la muerte”), Cole Doman, y la participación especial del actor canadiense Pablo Schreiber, conocido por sus papeles en Defender a Jacob y First Man.

Cuándo se estrena “The Savant” y qué esperar de la miniserie

El estreno mundial de “The Savant” será el 26 de septiembre de 2025, cuando Apple TV+ libere los dos primeros episodios para medir su impacto en la audiencia. Los capítulos restantes se lanzarán semanalmente hasta el 7 de noviembre, en una estrategia habitual de la plataforma que busca mantener a los suscriptores conectados durante todo el desarrollo de la historia.

La serie cuenta con producciones de alto nivel como “Slow Horses”, “Ted Lasso” o “Separación”. Los nuevos usuarios de la plataforma, pueden acceder a la plataforma con una prueba gratuita de 7 días, sin compromiso de permanencia.

“The Savant” se perfila como uno de los grandes estrenos del segundo semestre del año y una firme candidata a liderar el ranking de las series más vistas de la plataforma.