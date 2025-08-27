“Quebranto”, de Tini Stoessel, ya está disponible en Disney+: los puntos centrales de la serie y por qué no te la podés perder

La actriz argentina volvió a protagonizar una serie luego de años de abocarse únicamente a la música. Mirá el tráiler.

Quebranto, serie. Foto: Disney+

La nueva serie de Tini Stoessel, “Quebranto”, ya está disponible en la plataforma de Disney+ y es una de las más vistas por los usuarios. Con 6 capítulos cargados de drama e intriga, el título propone un recorrido lleno de emociones donde el pasado se convierte en una amenaza para la protagonista.

En ese sentido, te presentamos los puntos más importantes de “Quebranto” y por qué no te la podés perder:

Historia llena de drama, acción y emoción

El suspenso es el elemento central de la historia, la cual logra mantener a la audiencia pegada al asiento. Además, “Quebranto”, de Disney+, logra combinar el drama con escenas de acción que intensifican el ritmo de la historia y permiten mantener la tensión constante.

Todos los capítulos relevan nuevas piezas importantes a medida que se arma la historia y sobre el pasado de Miranda, generando giros inesperados que sorprenden tanto a la protagonista como al espectador.

Quebranto, serie. Foto: Disney+

Triángulo amoroso

La serie protagonizada por Tini Stoessel tiene una subtrama romántica que se representa a través de un atrapante triángulo amoroso entre sus protagonistas. Cuando miranda llega a México, queda bajo el cuidado de Leo, un exmiembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas con quien forja un vínculo de complicidad y confianza.

Sin embargo, en paralelo, ella conoce a Javier, sobrino del patriarca al frente de la organización criminal que se entrelaza con su pasado. La relación entre Miranda y estos dos hombres que llegan a su vida conforma uno de los núcleos emocionales de la historia.

Quebranto, serie. Foto: Disney+

Gran elenco internacional

La serie “Quebranto” cuenta con un gran elenco internacional que logra representar a varios países de Latinoamérica. Junto a Tini Stoessel, de origen argentino, también forman parte el actor chileno Jorge López (Javier) y el actor mexicano Martín Barba (Leo).

Además, forman parte del elenco reconocidos intérpretes como el actor argentino Rafael Ferro (Martín) y los actores mexicanos Antonio de la Vega (Emiliano) y Otto Sirgo (Santiago), entre otros.

Quebranto, serie. Foto: Disney+

De qué se trata “Quebranto”, la serie protagonizada por Tini Stoessel

En “Quebranto”, Miranda es una joven adoptada por una familia argentina que sufre trastornos de ansiedad y que se los atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes. A lo largo de la historia, para saber sobre su pasado, decide volver a México y descubre con dolor que la realidad no es lo que pensaba.

En consecuencia, Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal de la mano de Javier Lara, sobrino del patriarca, y bajo la protección de Leo, un exmiembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas.

Sin embargo, la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo y Miranda debe elegir entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y el castigo, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar.

Grabada principalmente en México y en algunas partes de Argentina, “Quebranto” está dirigida por Bernardo de la Rosa, y escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.