El sentido posteo de Gustavo Conti a dos años de la muerte de Silvina Luna: “Te llevo conmigo en el corazón y la memoria”

La modelo falleció el 31 de agosto del 2023 mientras estaba internada en el Hopital Italiano.

A dos años de la muerte de Silvina Luna. Foto: redes.

A dos años de la muerte de Silvina Luna, su gran amigo Gustavo Conti decidió recordarla con un sentido posteo en redes. La modelo murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano tras años de sufrimiento luego de cirugías estéticas que se realizó de la mano de Aníbal Lotocki.

En ese sentido, Conti publicó un video y recordó a Silvina Luna. “Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento que el tiempo se detuvo desde la última vez que nos vimos”, empezó escribiendo.

El video que compartió Gustavo Conti. Video: Instagram.

“Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo. Fuiste más que una gran amiga, única en la vida”, agregó Conti junto a un video donde recopiló varios momentos vividos con la modelo.

“Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides a nuestra familia, la salud y nuestro trabajo”, agregó en la publicación que recibió miles de likes.

El sentido posteo de Gustavo Conti recordando a Silvina Luna. Foto: Instagram.

“Extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste”, agregó Gustavo.

Y luego finalizó: “Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre. Te llevo conmigo en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón, hoy y siempre”.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto del 2023. Foto: NA.

La muerte de Silvina Luna

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 tras una larga lucha. Fue diagnosticada de hipercalcemia e insuficiencia renal, y recibía diálisis tres veces por semana.

En 2010 fue operada para aumento de glúteos por el cirujano Aníbal Lotocki y este le habría aplicado polidimetilsiloxano. Luego, en 2016, Cristian Pérez Latorre la operó para ayudarla a retirar dicho material. Sin embargo, los dolores persistieron hasta el día de su fallecimiento.