Murió el periodista de espectáculos, Rómulo Berruti Foto: Internet.

El periodismo cultural argentino atraviesa un momento de profundo pesar tras la muerte de Rómulo Berruti, quien falleció a los 88 años en la Ciudad de Buenos Aires. Con una trayectoria que se extendió por más de seis décadas, supo convertirse en una voz autorizada en materia de cine, teatro y música popular.

Nacido el 23 de octubre de 1937, Berruti dedicó su vida a la difusión y el análisis de la cultura, destacándose por su mirada crítica y su compromiso con la producción nacional. Su trabajo no solo contribuyó a visibilizar a artistas y obras, sino también a formar el gusto de generaciones de espectadores.

Murió el periodista de espectáculos, Rómulo Berruti. Foto: Instagram/ @la2x4

El legado de Rómulo Berruti: televisión, radio y pasión por la cultura argentina

Uno de los puntos más altos de su carrera fue su participación en Función privada, el emblemático ciclo televisivo que condujo junto a Carlos Morelli. Este programa se convirtió en un verdadero hito de la televisión argentina, al ofrecer un espacio dedicado al cine de autor y a las producciones locales en una época donde estos contenidos tenían escasa difusión en los medios masivos.

A través de ese formato, Berruti logró acercar al público películas y directores que, de otro modo, difícilmente hubieran alcanzado visibilidad. Su estilo didáctico y su profundo conocimiento lo posicionaron como una figura respetada tanto por colegas como por la audiencia.

Su labor fue reconocida con múltiples distinciones, entre ellas el Premio Konex, uno de los galardones más importantes del ámbito cultural argentino. Además, integró jurados de premios de gran prestigio, como los María Guerrero —centrados en la actividad teatral—, los Premios Martín Fierro y los Premios Cóndor de Plata, vinculados al cine nacional.