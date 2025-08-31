Traiciones, acción e impunidad: las 3 series de HBO Max que son furor en el streaming y no te podés perder

La plataforma de streaming no deja de sumar títulos que se convierten en propuestas originales gracias a sus giros inesperados.

Streaming. Foto: Freepik

Con producciones originales e historias atrapantes con giros inesperados, HBO Max no deja de sumar títulos que atraen a la audiencia. A continuación repasamos tres series que están entre las más vistas del streaming y son un verdadero éxito dentro del catálogo de la plataforma.

Las 3 series de HBO Max que no te podés perder

“Peacemaker” - temporada 2

La temporada dos de la serie sigue al personaje de Christopher “Chris” Smith, también conocido como Peacemaker, un superhéroe vigilante que, mientras intenta reconciliar su pasado con su presente, increpa a los malhechores en su errada búsqueda de la paz a cualquier precio.

Peacemaker, serie. Foto: HBO Max.

“Peacemaker explora los orígenes del personaje de la película: ‘El Escuadrón Suicida’: un hombre presumido que cree en la paz a cualquier precio”, explica la sinopsis de HBO Max.

Elenco de la serie: John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee y Robert Patrick.

“Marcial Maciel: El lobo de Dios”

Esta docuserie narra la historia del fundador de los Legionarios de Cristo, incluyendo documentos inéditos y los testimonios de víctimas y expertos. También muestra el poder y la impunidad que lo protegieron durante años dentro de la Iglesia Católica.

Marcial Maciel: El lobo de Dios, serie. Foto: HBO Max.

“Docuserie que revela las décadas de abusos y engaños cometidos por el padre Marcial Maciel, el infame líder de los Legionarios de Cristo”, explica la sinopsis de HBO Max.

Elenco de la docuserie: Juan José Vaca, José Barba, Alejandro Espinosa, Elena Sada, Carmen Aristegui, Raúl Olmos, Emiliano Ruiz Parra, Jason Berry, Fernando González, Marco Politi, Iacopo Scaramuzzi e Idoia Sota.

“Twisted Metal” - temporada 2

La temporada 2 sigue al carismático John Doe y a su compañera Quiet, quienes participan en un complicado circuito organizado por Calypso, donde la gran recompensa para los ganadores es tener cumplido cualquier deseo. Sin embargo, Sweet Tooth, el payaso asesino, y Dollface, la hermana de John Doe, también volvieron. Además, la buena noticia para los fans de la serie es que esta segunda temporada vuelve el tan esperado Axel.

Twisted Metal, serie. Foto: Prime Video.

Entre traiciones, reencuentros inesperados y alianzas, los nuevos capítulos de la serie prometen escenas mortales y peleas llenas de humor en un mundo donde la única regla es que no haya reglas.

“Adaptación del videojuego donde un forastero atraviesa una tierra postapocalíptica para entregar un misterioso paquete a cambio de una vida mejor”, explica la sinopsis de HBO Max.

Elenco de la serie: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Anthony Carrigan, Michael James Shaw.