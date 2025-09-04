Burger Fest 2025: fecha, horario y dónde se hará el evento que reúne más de 100 variedades de hamburguesas
Con entrada libre y gratuita, el Hipódromo de Palermo vuelve a ser sede de la octava edición del Burger Fest 2025 y se prepara para recibir a los fanáticos de la hamburguesa con stands y food trucks con opciones vegetarianas y sin TACC. Además, se suman bebidas de distintas marcas y una sección de postres.
El festival, que se realizará este sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 12 a 20 h, también contará con torneos de metegol, ping-pong y dardos, y mucho entretenimiento para los más chicos. Además de comer rico, también te vas a divertir porque no faltará la musicalización de los DJ’s.
El Burger Fest 2025 reunirá más de 100 variedades de hamburguesas para que te puedas dar el lujo de probar todas las que puedas y es una gran oportunidad para disfrutar de un evento gastronómico al aire libre en Buenos Aires.
Los puestos y food trucks del Burger Fest 2025
Hamburguesas
- 24st Burger
- Antigourmet
- Austin Smoke House
- Shivos
- 7 vidas
- Trixie, 1980
- Koko Bao Bar
- Aloha
- Coceli
- Cordero Fans
- Delta Buffalo
- Fierro
- Flama
- Gordis
- Shami
- Joe’s
- Jordanas
- Lo de Gauna
- Riki Cocinero
- Shappa
- Tequepops
- Veggie Green Burger
- Yaya’s
Dulces
- Cremolatti
- Erdelys Kurtos
- Isla negra
- O’Waffles
- Two Churros
- La Casa del Alfajor
- Yemas del Uruguay
Bebidas
- Cinzano
- Aperol
- Rabieta
- Saravi Gin
- Taproom
- Bodega Valle del Indio
- Coca Cola
Burger Fest: cuándo y dónde es el evento de hamburguesas
- Fecha: sábado 6 y domingo 7 de septiembre
- Horario: de 12 a 20 horas
- Sede: Hipódromo de Palermo - Av. del Libertador y Dorrego, CABA
- Estacionamiento: dentro del predio