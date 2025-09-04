Burger Fest 2025: fecha, horario y dónde se hará el evento que reúne más de 100 variedades de hamburguesas

Este festival hamburguesero, que realizará su octava edición, es una gran oportunidad para disfrutar de un evento gastronómico al aire libre en Buenos Aires.

Cuándo y dónde es la próxima Burger Fest 2025. Foto: Freepik

Con entrada libre y gratuita, el Hipódromo de Palermo vuelve a ser sede de la octava edición del Burger Fest 2025 y se prepara para recibir a los fanáticos de la hamburguesa con stands y food trucks con opciones vegetarianas y sin TACC. Además, se suman bebidas de distintas marcas y una sección de postres.

El festival, que se realizará este sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 12 a 20 h, también contará con torneos de metegol, ping-pong y dardos, y mucho entretenimiento para los más chicos. Además de comer rico, también te vas a divertir porque no faltará la musicalización de los DJ’s.

El Burger Fest 2025 reunirá más de 100 variedades de hamburguesas para que te puedas dar el lujo de probar todas las que puedas y es una gran oportunidad para disfrutar de un evento gastronómico al aire libre en Buenos Aires.

Burger Fest. Foto: Instagram/bsasmarket

Los puestos y food trucks del Burger Fest 2025

Hamburguesas

24st Burger

Antigourmet

Austin Smoke House

Shivos

7 vidas

Trixie, 1980

Koko Bao Bar

Aloha

Coceli

Cordero Fans

Delta Buffalo

Fierro

Flama

Gordis

Shami

Joe’s

Jordanas

Lo de Gauna

Riki Cocinero

Shappa

Tequepops

Veggie Green Burger

Yaya’s

Dulces

Cremolatti

Erdelys Kurtos

Isla negra

O’Waffles

Two Churros

La Casa del Alfajor

Yemas del Uruguay

Bebidas

Cinzano

Aperol

Rabieta

Saravi Gin

Taproom

Bodega Valle del Indio

Coca Cola

Burger Fest 2025. Foto: Freepik

Burger Fest: cuándo y dónde es el evento de hamburguesas

Fecha : sábado 6 y domingo 7 de septiembre

Horario : de 12 a 20 horas

Sede : Hipódromo de Palermo - Av. del Libertador y Dorrego, CABA

Estacionamiento: dentro del predio

Dónde queda el Hipódromo de Palermo