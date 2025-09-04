El regreso más esperado por los fans de “NCIS”: Tony y Ziva estrenan serie propia

Desde este jueves 4 de septiembre se reencontrarán en Paramount+ con la explicación de qué fue de sus vidas y por qué cada uno dejó el equipo de investigación naval. Michael Wheatherly y Cote de Pablo vuelven con su historia de amor atípica, entre persecuciones y balaceras.

NCIS: Tony & Ziva llega a Paramount +. Foto: Paramount+

Los fans de "NCIS", la serie que llegará a la temporada 23 en octubre, tienen un nuevo motivo para celebrar pues regresan dos de los personajes más queridos de esta saga que ya tiene siete sub productos: el jueves 4 de septiembre se estrena en Paramount+ “NCIS: Tony & Ziva”.

Originalmente de 2003, la serie madre mantuvo su atractivo durante tantos años por presentar personalidades muy especiales entre los investigadores navales que integraron el equipo en todo este tiempo. El desembarco de Gibbs (Mark Harmond), muy bien asistido por Anthony DiNozzo (Michael Weatherly), Abby Sciuto (Pauley Perrette) y el Dr. Ducky Mallard (David McCallum) fue una sensación, primero entre el público estadounidense y luego el del mundo. A la Argentina llegó a través del canal de cable AXN.

NCIS: Tony & Ziva llega a Paramount +. Foto: Marcell Piti/Paramount+

El escuadrón vivió muchas aventuras y se fue completando con otros personajes igualmente interesantes: en la tercera temporada apareció Ziva David, una ex agente israelí que le dio un nuevo condimento a la trama, esencialmente por las bromas que le hacía Di Nozzo. Tenían una especie de chisporroteo verbal en el que ella siempre salía ganando.

Hasta que se fue del equipo en en la temporada 11, en 2013, convirtiéndose en la primera baja importante del ciclo. Esa fue la última vez que se los vio juntos: ella había viajado a Israel para resolver un problema familiar, Tony fue a buscarla y la encontró, pero regresó a la unidad ubicada en Washington solo y sin hablar mucho de ese encuentro. Todos pensamos que Ziva había muerto. Pero en la temporada 16 tuvo una aparición especial, demostrando que había sobrevivido.

Tony & Ziva llega a Paramount+. Foto: Paramount+

Weatherly formó parte del elenco original de NCIS hasta 2016, cuando Tony abandonó al grupo para criar a la hija que tuvo con Ziva, de cuya existencia acababa de enterarse. Con su propio programa, Bull, sólo apareció en la serie en 2024 para un episodio homenaje a David McCallum luego de su muerte.

Una historia de amor atípica

Así llegamos al spin off más esperado por el público, que siempre amó la dinámica entre estos dos personajes tan opuestos: Michael Weatherly y Cote de Pablo vuelven a los papeles con los que se ganaron el corazón de los espectadores de todo el mundo con tres episodios (de 10) como primera degustación. La serie se centrará en los eventos que marcaron su historia en París, donde viven y comparten la crianza de la preadolescente Tali. Su aparente tranquilidad se interrumpe cuando la compañía de seguridad de DiNozzo es atacada, por lo que deben huir a través de Europa. Juntos intentarán descubrir quién los persigue, mientras aprenden a confiar otra vez el uno en el otro. Y todos esperamos que le llegue el “felices por siempre”.

NCIS: Tony & Ziva llega a Paramount +. Foto: Marcell Piti/Paramount+

Será el primer desprendimiento ambientado en el universo de “NCIS” desarrollado exclusivamente para una plataforma de streaming. Los actores, que también son productores de la serie, estuvieron presentándola en la última edición de la Comic Con de San Diego, y la anunciaron como “una historia de amor poco convencional”.

La ​​trama comenzará repasando y explicando los motivos de la partida de ambos personajes de la serie original: “Estamos sumamente emocionados de finalmente compartir el próximo capítulo de Tony y Ziva con los increíbles fans de todo el mundo, que nunca dejaron de creer que este día llegaría -declararon en un comunicado conjunto las estrellas-. Regresar a estos papeles juntos en la pantalla después de más de una década ha sido una aventura inolvidable llena de mentiras, espías, peligro, deseo... y coches asesinos autónomos (no se preocupen, esto último pronto tendrá sentido). Este es un viaje alocado que no querrán perderse”.

Tony & Ziva llega a Paramount+. Foto: Paramount+

Además los actores tienen un podcast en inglés que se puede escuchar en Spotify, Off Duty: An NCIS Rewatch! (“fuera del trabajo, volviendo a mirar la serie”). En cada episodio cuentan con la participación de los intérpretes de la serie madre y de sub productos como los ambientados en Los Angeles, Nueva Orleans y la precuela que cuenta la historia de Gibbs, “Origins”.

El rodaje de los 10 episodios de Tony y Ziva comenzó hace más de un año en Budapest, Islas Canarias y París, y finalizó en enero pasado. Ya falta poco para verlos nuevamente en acción.