Outlander: revelaron el orden de los episodios de la temporada 8 y ya aparecen nuevas teorías sobre el final

Muchos fans están conectando el orden de los títulos con posibles significados de los libros, lo que alimenta teorías y promete un final épico para la serie.

Nuevas imágenes de Outlander. Foto Instagram @outlanderonline

Los fans más ansiosos pueden estar sufriendo bastante, y no es para menos: el final de la temporada 7 de Outlander fue impactante y aún no hay fecha confirmada para el estreno de la temporada 8, que será la última de la serie. Pero para calmar un poco los nervios, no solo dieron a conocer los títulos de los episodios de esta última temporada, que se espera llegue en algún momento de 2026, sino además el orden de los mismos, dando pistas nuevas a los fans. Seguí leyendo y enterate de todo.

Anteriormente, la cuenta de fans @clanlallybroch reveló los títulos de la temporada más esperada de la serie con detalles impactantes, pero ahora, compartió el orden de cada uno de los capítulos, lo que trae nuevas teorías en torno al final de Outlander.

Claire y Jamie en la temporada 7 de Outlander. Foto: Starz

Uno por uno, los episodios de la octava temporada de Outlander

Episodio 1. Soul of a Rebel - Alma de un rebelde: remite al título del libro de Frank, que se menciona en los capítulos 9, 11, 17 y 20 del libro 9. Episodio 2. Prophecies - Profecías: puede remitir al capítulo 86 o a la profecía Fraser. Episodio 3. Abies Fraseri: es un árbol, una conífera original de los Apalaches, del sudeste de Virginia, oeste de Carolina del Norte. Es el típico árbol de Navidad. Episodio 4. Muskets, Liberty, and Sauerkraut -Mosquetes, libertad y chucrut: puede salir del capítulo 67 del libro 9 e involucra a Bree, Marsali, unos barriles. Episodio 5. Send for the Devil - Enviado por el Diablo. Episodio 6. Blessed are the Merciful - Bienaventurados los misericordiosos: “porque ellos alcanzarán misericordia” es una de las bienaventuranzas de San Mateo. Jamie la recita en el capítulo 121 del libro 9, titulado “La cualidad de la misericordia”. Episodio 7. Evidence of Things Not Seen - Evidencia que no se ve Muskets Episodio 8. A Bit of Time - Un poco de tiempo: puede remitir al capítulo 3 del libro 9. Roger y Claire están con los niños mientras Bree salió a cazar con Jamie. ¿Se estarán cazando el uno al otro? Claire cree que padre e hija solo necesitan “un poco de tiempo”. Episodio 9. Pharos - Faros: como el que guía a los barcos, o bien la forma latina de El Faro de Alejandria. Episodio 10. And the World Was All Around Us - Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor.

De esta manera, se confirmó que el último capítulo llevará por título “Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor”, un nombre que ya empieza a despertar teorías entre los fans. Algunos imaginan un guiño al episodio inicial, otros apuestan a un acontecimiento de gran magnitud que pondrá a Jamie y Claire en el centro de todas las miradas. La frase, cargada de simbolismo, también refuerza la idea de que, pese al caos que los rodea, el mundo —con todas sus posibilidades y desafíos— sigue ahí, listo para ser abrazado por los protagonistas.

Además, los cuatro últimos episodios estarán escritos por Toni Graphia, Ronald Moore, Diana Gabaldon y Matthew Roberts, lo que promete un final épico que ningún fanático querrá perderse.

Outlander promete un final impacante. Foto Starz

Aunque aún no hay fecha confirmada, los fans ya pueden sacar sus propias conclusiones a partir de los títulos de los episodios. Mientras tanto, solo queda esperar el estreno, que se espera para algún momento de 2026.