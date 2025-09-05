El emotivo posteo de Messi tras la goleada ante Venezuela con un mensaje sobre su futuro en la Selección argentina

El capitán argentino le dedicó unas palabras a una noche muy especial, que compartió con sus hijos, su esposa y sus padres. Además, dejó una frase que dio que hablar sobre lo que se viene con la Albiceleste.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

Lionel Messi publicó un emotivo posteo en sus redes sociales luego de su último partido oficial en la Argentina con la Selección.

El capitán argentino, quien marcó un doblete en la goleada 3 a 0 frente a Venezuela por Eliminatorias, confesó: “Fue una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción”.

Además, le agradeció de corazón “a toda la gente” y añadió: “Por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!”.

El crack del Inter Miami no pudo ocultar las lágrimas en la entrada en calor ni durante el Himno Nacional previo al encuentro, tras ingresar acompañado al campo de juego del Estadio Monumental junto a sus tres hijos.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

Messi abrió el marcador sobre el final del primer tiempo con un verdadero golazo y también fue el encargado de cerrar la goleada al definir solo en el área tras una asistencia de Thiago Almada.

El mejor futbolista de la historia no viajará a Ecuador, en el último partido de la Selección por Eliminatorias, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones desde lo físico a la recta final de la temporada de la MLS.