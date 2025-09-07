La miniserie más impactante de Disney+: Michelle Williams y una actuación digna de un Premio Emmy

Una historia potente y rara vez vista en televisión: un retrato honesto, duro y conmovedor de la vida, la sexualidad y la amistad frente a la muerte.

Serie Morir de placer. Foto X @CristianPhoyu

Michelle Williams vuelve a brillar en la pantalla chica y se perfila como una de las favoritas para llevarse un Emmy este año. La actriz compite en la categoría de Mejor actriz protagonista en miniserie gracias a su papel en ‘Dying for Sex’, disponible en Disney+. Entre sus rivales se encuentran figuras como Cate Blanchett por ‘Disclaimer’ y Cristin Milioti por ‘El Pingüino’.

De qué trata ‘Dying for Sex’, disponible en Disney+

Estrenada en abril, la miniserie sigue a Molly, interpretada por Williams, una mujer que enfrenta un diagnóstico terminal de cáncer de mama. Ante la noticia, decide romper con la rutina y con su matrimonio, explorando su sexualidad y buscando, por primera vez, alcanzar un orgasmo satisfactorio.

La historia toma inspiración de un podcast homónimo, reconocido como Podcast del Año en los Ambies 2021, que narraba las experiencias reales de Molly Kochan y su amiga Nikki Boyer tras la muerte de Kochan. A partir de ese material, las guionistas Elizabeth Meriwether (The Dropout) y Kim Rosenstock (New Girl) construyen un relato que combina deseo, experimentación sexual —incluyendo BDSM— y la angustia de enfrentarse a la muerte.

Molly, un personaje en el que Michelle Williams se luce

El personaje de Williams exige un amplio rango emocional, y la actriz lo aprovecha al máximo. Su Molly es a la vez vulnerable, valiente, divertida, indecisa y, a veces, egoísta; un personaje profundamente humano que transmite ternura sin perder complejidad.

Serie Morir de placer. Foto X @CristianPhoyu

Si bien la serie puede resultar irregular en su tono, pasando de momentos de comedia sexual a escenas dramáticas intensas, es precisamente en esos pasajes donde se muestra más fuerte. Los episodios finales destacan por retratar con realismo el proceso de cuidados paliativos y la preparación para la muerte, sin edulcorar el sufrimiento físico y emocional que conlleva.

Otro punto fuerte de la serie es la relación de amistad entre Molly y Nikki, interpretada por Jenny Slate. Su vínculo, imperfecto, pero sólido, aporta momentos de humor y calidez que equilibran la dureza de la trama principal.

Serie Morir de placer. Foto Instagram @queseriesmirar

En resumen, ‘Dying for Sex’ puede no ser completamente redonda y algunos episodios no aportan tanto al hilo principal, pero logra contar una historia potente y rara vez vista en televisión: un retrato honesto, duro y conmovedor de la vida, la sexualidad y la amistad frente a la muerte. Y en medio de todo eso, Michelle Williams ofrece una actuación que bien podría merecerle otro Emmy.