El origen del oscuro presidente Snow: la precuela de “Los juegos del hambre” está disponible en streaming

Esta saga se convirtió en una de las más importantes en la actualidad y de las más vistas por los cineastas.

Los juegos del hambre: En llamas. Foto: Netflix.

Una de las sagas más importantes y reconocidas de la ciencia ficción, “Los Juegos del hambre”, se lanzó en el año 2012 y hasta la actualidad es considerada de culto.

La saga, basada en los tres libros de Suzanne Collins, logró adaptarse a la pantalla grande a través de cuatro películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Josh Hutcherson.

La historia principal se centró en Katniss Everdeen, una valiente mujer que derroca al Capitolio y al tirano presidente Snow. Sin embargo, la autora Suzanne Collins quiso seguir con el universo de “Los juegos del hambre” y encontró la forma ideal de continuar la saga.

Los Juegos del hambre. Foto: X @TheHungerGames

La precuela de “Los juegos del hambre”

En el 2023 volvió la saga a la pantalla grande con “Los juegos del hambre: la canción de los pájaros y las serpientes”, basada en la novela del 2020 con el mismo nombre.

Sin embargo, esta historia es una precuela, es decir, pasa antes de la saga original. Se sitúa 64 años antes de Katniss Everdeen y muestra la juventud del presidente Snow, mostrando cómo empezó el camino que lo llevaría a convertirse en el dictador de Panem.

De qué trata “Los juegos del hambre: la canción de los pájaros y las serpientes”

La precuela, que está disponible en Prime Video, cuenta la historia del presidente Snow, interpretado por Tom Blyth, un estudiante que cuestiona el sistema que incluye la saga “Los juegos del hambre”.

Con el pasar del tiempo, Coriolanus Snow deberá ser el consejero de Lucy Gray Baird, protagonizada por Rachel Zegler, una mujer que nació en el Distrito 12 y que es muy talentosa cantando.

El talento de Lucy será clave para que el ambicioso Snow se pueda aprovechar de ella y satisfacer su propio beneficio. Además, la precuela da una respuesta a las preguntas sobre cuáles fueron las razones y los motivos que lo llevaron a Snow a convertirse en lo que se conoció en las anteriores películas, interpretado por Donald Sutherland.

Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage y Viola Davis son parte del elenco de esta película que remonta a los orígenes del Capitolio y el oscuro sistema que obligó a Katniss años después destruir a Snow.