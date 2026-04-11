Una forma distinta de hacer turismo y desconectar. Foto: Foto generada con IA

Desde hace años que el turismo local ha atravesado una transformación profunda, donde ya los viajes largos en cuanto a cantidad de días y distancias han quedado atrás, y los turistas prefieren las escapadas de cercanía y de poco tiempo.

Esto responde claramente a una necesidad económica atravesada por la situación del país. Y las alternativas ahora se centran en cómo disfrutar de destinos cercanos, de una pileta o un asado antes que del turismo de aventura o extranjero. La idea es clara: desconectarse sin gastar de más.

Volver a lo simple y desconectar: la nueva premisa de las vacaciones. Foto: Foto generada con IA

Además, la tendencia señala un cambio radical: en vez de esperar todo el año para unas vacaciones largas, muchas personas prefieren fraccionarlas y poder disfrutarlas en diferentes momentos del año.

Escapadas cerca de Ciudad de Buenos Aires: ¿dónde ir?

Hay infinidad de destinos acordes para el disfrute de unas lindas vacaciones o descanso corto. Por ejemplo, a menos de 70 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay múltiples opciones ideales para una escapada rápida.

Lugares como Capilla del Señor ofrecen propuestas pensadas para familias, con granjas educativas y espacios verdes donde los chicos pueden jugar mientras los adultos disfrutan de un clásico asado de campo.

Para quienes buscan una experiencia más sofisticada, Pilar se posiciona como una alternativa atractiva, combinando confort, gastronomía y actividades recreativas en entornos cuidados.

Parrilla en Carlos Keen. Foto: NA.

Si la idea es bajar un cambio de verdad, hay destinos que invitan al silencio y la calma. Carlos Keen es uno de ellos: un pequeño pueblo rural donde la gastronomía y la tranquilidad son protagonistas.

A su vez, San Miguel del Monte es otro sitio que seduce por su laguna y sus atardeceres únicos, ideales para disfrutar entre mates y naturaleza. En tanto, San Antonio de Areco mantiene intacta la tradición gaucha, con propuestas culturales que lo convierten en un destino con identidad propia.

Más allá del factor económico, todas estas opciones ofrecen lo clásico e implican un factor emocional muy importante: volver a lo simple, al pasto, al contacto con la naturaleza, al silencio y a la paz, todos factores que la mayoría de las personas buscan a la hora de desconectarse y descansar.