Amor, venganza y más de 500 capítulos: la serie de época que es furor en HBO Max

Una producción española acumula elogios tras su llegada a la plataforma de streaming. Es ideal para mirar durante el fin de semana.

"La Promesa", disponible en HBO Max. Foto: RTVE

El formato de novela perdió terreno, no solo en Argentina, también a lo largo del mundo. Las tendencias muestran que actualmente predominan las series de entre 6 y 10 capítulos por temporada, aunque siempre hay excepciones en el éxito. Un caso claro es el de “La Promesa”, que está disponible en HBO Max.

“La Promesa”, la serie del momento en HBO Max

Esta destacada serie de origen español es furor en su país de origen y también en Latinoamérica, ya que la plataforma de streaming mencionada tiene disponible tres de sus cuatro temporadas.

Más allá de su trama atrapante, que cosecha elogios en miles de personas, un punto a destacar de “La Promesa” es que está formada de temporadas de más de 120 capítulos de una hora de duración. A pesar de parecer ir en contra de los hábitos de consumo actuales, es un éxito.

La serie cuenta con la producción de la prestigiosa cadena española RTVE. Estrenada a comienzos de 2023, su historia atrapó a millones, con nombres de primer nivel en su elenco como Ana Garcés, Eva Martín, Manuel Regueiro, Arturo García Sancho y María Castro, entre otros.

La trama se desarrolla en 1913 y cuenta la historia de Jana (Ana Garcés), una mujer que busca vengar la muerte de su madre y el secuestro de su hermano. Su misión la acerca al Palacio La Promesa, donde se produce un accidente aéreo que significa el comienzo de su arriesgado trabajo.

En medio del auge de las series de época en plataformas, como ocurre con “Outlander”, “La Promesa” muestra una apasionante historia cargada de amor y venganza. Jana atraviesa un romance prohibido con Manuel (Arturo Sancho), situación que abre el juego a la clásica dinámica de clases sociales distintas unidas por el amor.

El éxito de la serie llevó a que aparezca en lo más alto de los rankings en países como Argentina, Bolivia y Brasil, por lo que tuvo un gran resultado para HBO Max.

Un punto que también es elogiado por la crítica es que “La Promesa” se sitúa de manera verídica en el contexto social y político de España en el comienzo del Siglo XX.

Si bien en HBO Max está disponible hasta la tercera temporada, se desconoce cuándo se estrenará la cuarta parte en la plataforma de streaming para Latinoamérica. Mientras tanto, los fanáticos pueden revisar los numerosos capítulos de la producción.