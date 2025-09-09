Robo, drogas y drama: cuántos capítulos tiene la nueva serie policial de HBO Max y cada cuánto se estrenan

La nueva serie fue creada por Brad Ingelsby, el mismo que realizó el éxito “Mare of Easttown”.

Task, serie. Foto: HBO Max.

En la nueva serie de HBO Max, “Task”, el reconocido actor Mark Ruffalo interpreta a un exsacerdote convertido en agente del FBI, que lidera un equipo especial de operaciones, promete atraer al espectador con su historia dramática y llena de giros inesperados.

Si bien con esa historia ya dan ganas de verla, además “Task” es la nueva serie creada por Brad Ingelsby, el mismo que creó el éxito “Mare of Easttown”.

Task, serie. Foto: HBO Max.

De qué se trata “Task”

La miniserie, que acaba de estrenarse en HBO Max con capítulos semanales, sigue al agente Tom Brandis (Ruffalo) y a su grupo en la misión de desmantelar a una banda responsable de asaltos en casas de drogas en los suburbios de Filadelfia.

Task, serie. Foto: HBO Max.

El elenco incluye a Tom Pelphrey, Emilia Jones, Fabien Frankel, Thuso Mbedu, Raúl Castillo y Alison Oliver. La temporada tendrá siete episodios y cuenta con banda sonora compuesta por Dan Deacon.

Cuántos episodios tiene la nueva serie “Task”

HBO Max lanzará cada lunes un nuevo capítulo de la serie policial:

Episodio 1: 8 de septiembre

Episodio 2: 15 de septiembre

Episodio 3: 22 de septiembre

Episodio 4: 29 de septiembre

Episodio 5: 6 de octubre

Episodio 6: 13 de octubre

Episodio 7: 20 de octubre

Tráiler de “Task”

HBO Max confirmó la fecha de estreno de su serie más esperada: de cuál se trata y cuándo estará disponible

Durante la Comic Con de San Diego, HBO Max anticipó que tenía previsto estrenar la serie “IT: Bienvenidos a Derry” en octubre de 2025. Ahora, la plataforma de streaming confirmó la fecha del tan ansiado estreno.

Si bien la serie cumplirá con la previsión de su estreno en octubre, su entrada en la lista de estrenos del servicio no se producirá hasta cerca de final de dicho mes, ya estará disponible recién el 26 de octubre.

"IT: Bienvenidos a Derry", el éxito de HBO Max. Foto: HBO Max.

HBO Max no detalló cuál será el ritmo en el que lleguen los capítulos, pero sí podemos ver en las guías de televisión que inicialmente solo habrá disponible un episodio, por lo que todo apunta a un estreno semanal.

Por otro lado, está confirmado que la primera temporada de “IT: Bienvenidos a Derry” tendrá un total de 9 capítulos. Además, la esperada serie del “terrorífico payaso” se dividirá en tres temporadas.