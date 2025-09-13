Vuelve “Cocineros Argentinos”: cuándo se estrena y por dónde lo pasan

El recordado ciclo de cocina regresa en un nuevo formato, tal como anunciaron e n sus redes sociales.

Juan Braceli en Cocineros Argentinos. Foto: Redes sociales

Durante años, “Cocineros Argentinos” fue uno de los ciclos más destacados de cocina en la televisión abierta. Tras realizar numerosas temporadas en Televisión Pública, pasaron a América TV pero durante el último febrero el programa fue levantado. Sin embargo, se anunció su regreso, en un nuevo formato.

Este programa culinario volverá, pero en el formato streaming y con la presencia de figuras clave en la historia del ciclo: Juan Braceli y Gladys Mabel Olazar.

Cocineros Argentinos termina en América

Según se conoció en sus redes sociales, este lunes 15 de septiembre será el estreno en el canal de YouTube de Cocineros Argentinos. Las emisiones irán de 13 a 14:30 y también tendrán la participación del chef Juanma Herrera y la influencer y conductora Lucila Mollesi, las dos nuevas caras de este regreso.

“Falta cada vez menos. Cocineros Streaming llega con nuevas recetas, los clásicos de siempre, con nuestros cocineros y compañía nueva. Acompañanos en esta nueva etapa”, anunciaron desde la cuenta oficial del programa en Instagram.

En un guiño a El Eternauta, Juan Braceli protagonizó un video en el que recuerda que “lo viejo funciona”. Y completa: “Volví, volvimos. Cocineros Streaming por nuestro canal de YouTube, te esperamos”.

El programa es considerado un ícono en los ciclos de esta clase, ya que se estrenó en 2009 y se mantuvo al aire hasta 2024 en la Televisión Pública. Luego se renovó al pasar a América TV, donde estuvo entre 2024 y 2025.

Frente al avance de las nuevas plataformas, la nueva apuesta de Cocineros Argentinos está en el mundo del streaming.