De qué murió el reconocido actor Robert Redford a los 89 años

El estadounidense también era director y realizó una carrera más que destacada en Hollywood.

Robert Redford. Foto: Instagram

El reconocido actor Robert Redford murió este martes a los 89 años, según informó el sitio The New York Times. El también director estadounidense falleció en su casa, ubicada en el estado de Utah.

El comunicado que se difundió fue emitido por la directora ejecutiva de la agencia de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK. Si bien mencionó que murió durante la noche cuando dormía, no brindaron detalles acerca de las causas.

Robert Redford. Foto: Instagram

El artista era considerado un ícono en la historia de Hollywood, con una extensa carrera plagada de prestigio. En 1966 protagonizó “La jauría humana” junto a Marlon Brando, el puntapié a su estrellato en la actuación.

Previamente, había hecho series y películas, aunque su vida cambio con el film que dirigió Arthur Penn.

En su recorrido cosechó grandes amigos con los que trabajó, como ocurrió con Jane Fonda en “Descalzos en el parque” y Paul Newman en “Butch Cassidy”. Otras que se destacan en su recorrido son “El Gran Gatsby”, “El golpe”, “Todos los hombres del presidente” y “El jinete eléctrico”, entre otros.

Robert Redford. Foto: REUTERS

Más allá de lo hecho frente a cámara, también se lo reconoció por su interés por la difusión del cine independiente. Fue uno de los promotores del Festival de Sundance, un importante evento para aquellas producciones que se hacen por fuera de los grandes estudios de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo.