La nueva comedia negra nacional que llegó a Disney+ promete ser un éxito rotundo: de qué se trata
Una nueva comedia negra y de producción nacional llegó a la Disney+ y promete ser un éxito con su historia cargada de acción y giros inesperados.
Se trata de “Los Mufas: suerte para la desgracia”, un título que llegó el pasado 12 de septiembre con todos sus capítulos disponibles.
Protagonizada por Daniel Hendler (Roque), Diego Cremonesi (Vicente) y Carla Quevedo (Emma) la producción se adentra en el intrigante y supersticioso universo de las personas portadoras de mala suerte, conocidas popularmente como “mufas”. Además, la serie cuenta también con la participación especial de Osmar Núñez (Valerga) y Pilar Gamboa (Rosario).
De qué se trata “Los Mufas: suerte para la desgracia”
La sinopsis oficial de Disney+ explica lo siguiente: “En ‘Los Mufas: suerte para la desgracia’, Roque (Hendler), un periodista de fenómenos paranormales se une al ‘mufa’ más peligroso de Argentina, Vicente (Cremonesi), para realizar una investigación que cambiará el rumbo de su vida".
“Ambos quieren encontrar una solución a este fenómeno que afecta a ciertas personas que de manera involuntaria e inexplicable. Sin embargo, el poderoso y multimillonario jefe de Roque no quiere que este informe salga a la luz”, agrega la plataforma.
“En contrapartida, le propone a Roque un inusual encargo, a cambio de una suma importante de dinero: liberar a su hija de una “secta mufa” y salvarla de las garras de un parapsicólogo perverso y psicópata. Aunque el camino de Roque parezca ir cuesta arriba, las aventuras que vive junto a Vicente volverán a darle sentido a su vida y lo ayudarán a sanar heridas familiares de ayer y de hoy”, remarca.
Elenco de la serie
- Daniel Hendler (Roque)
- Diego Cremonesi (Vicente)
- Carla Quevedo (Emma)
- Nacho Gadano (Rolando)
- Osmar Núñez (Valerga)
- Pilar Gamboa (Rosario)
- Sofía Brito (Sofía)
- Emiliano Kaczka (Silvio)
- Damián Dreizik (Mario)
- Blanca Olivetti (Paula)