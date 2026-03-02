Las imágenes más espectaculares, todos los sábados de 21 a 23 y domingos de 13 a 15 por Canal 26. Con la conducción de Federico Villar Bruno. Foto: Instagram.com/fedevillarbruno

Cada sábado y domingo, por la pantalla de Canal 26, “Las imágenes más espectaculares”, el programa conducido por Federico Villar Bruno, reúne a cientos de miles de espectadores que buscan ponerle diversión a su fin de semana.

Desde marzo de 2026, la emisión está disponible también en la web www.canal26.com. Encontrá la transmisión en la portada y en el vivo del Canal.

De la mano del conductor, y durante dos horas, los televidentes disfrutan del mejor entretenimiento por Canal 26 e interactúan en vivo a través de las redes sociales del Canal. El ciclo cumple en 2026 15 años al aire.

Todos los sábados de 21 a 23 y los domingos de 13 a 15 sumate a Las imágenes más espectaculares por la pantalla de Canal 26 (Canal 13 en TV Digital y 1002 en HD en Telecentro) y en canal26.com.

Canal 26, el primero de Latinoamérica en transmitir en 4K

Desde el 31 de diciembre de 2025, Canal 26 transmite en calidad 4K. Se trata de el primer canal de noticias de Latinoamérica en adoptar esta tecnología y ofrecer una experiencia visual inédita para la audiencia.

La incorporación del 4K representa un paso clave dentro de su proceso de evolución tecnológica, orientado a elevar la calidad de imagen, optimizar la producción audiovisual y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de contenidos informativos.

Con esta actualización, la señal refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia editorial, brindando contenidos informativos con mayor nitidez, profundidad y realismo. La transición a 4K se integra a los flujos de trabajo digitales que Canal 26 viene desarrollando para potenciar su estrategia de distribución multiplataforma.