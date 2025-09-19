Batman Day 2025: las películas y series de los villanos más recordados del universo de Bruce Wayne

En una nueva edición de esta jornada de celebración al personaje de DC Comics, hay distintas producciones para disfrutar en streaming.

Villanos de Batman que tienen sus series y películas. Foto: Redes sociales

Batman es uno de los personajes más icónicos en materia de superhéroes. Perteneciente a la marca DC Comics, se trata de un fenómeno que atraviesa generaciones y, si bien comenzó en comics, llegó a la pantalla en distintos formatos. Más allá de sus películas y series animadas, los villanos del universo de Bruce Wayne tienen su protagonismo: Catwoman, el Joker y The Penguin cuentan con producciones propias.

Este sábado 20 de septiembre se celebra el Batman Day, una nueva costumbre entre los fanáticos de los superhéroes. Como cada tercer sábado de septiembre del año, se dan distintos eventos para celebrar este gran personaje.

Disfraz de Batman. Foto: Unsplash.

Además, muchos aprovechan para repasar películas y series sobre Bruce Wayne y su universo.

Películas y series de villanos de Bruce Wayne para disfrutar del Batman Day 2025

Catwoman (2004)

Probablemente el peor intento en cuanto a una producción surgida de Batman, sin contar con su protagonismo directo. “Catwoman” está protagonizada por Halle Berry y se estrenó en julio de 2004, con muchas críticas negativas. El desarrollo del personaje no tuvo relación con Selina Kyle, el nombre real del personaje en los comics y muestra la historia de Patience Phillips. Se trata de una joven que fallece y es resucitada por un gato egipcio, que le brinda superpoderes, vinculados a movimientos y gestos felinos.

Catwoman, película de 2004. Foto: Archivo

Otros nombres reconocidos en el film son los de Sharon Stone y Benjamin Bratt. Berry fue premiada con un Premio Razzie, en la categoría de “Peor actriz” por su actuación en Gatúbela.

Actualmente, la película dirigida por Pitof no está en ninguna plataforma de streaming en Argentina.

Joker (2019 y 2024)

El papel de Joaquin Phoenix como Joker tuvo una gran aceptación en 2019, cuando este villano llegue a la pantalla grande. Una mirada más que oscura sobre este popular villano resultó más que exitosa, tanto en cines como en su llegada a plataformas de streaming.

Joker, Joaquin Phoenix,Foto prensa Warner

Phoenix se llevó un Oscar en la categoría de Mejor Actor gracias a su papel en el film que se desarrolla en Gotham. La trama muestra a Arthur Fleck y sus intentos por conseguir reconocimiento en su rol como payaso y comediante, algo que le resulta esquivo. Durante el film, se puede observar el deterioro y descenso a la locura por parte del protagonista, que termina encabezando un estallido social contra los más ricos de la ciudad. ​

Con respecto a su secuela, “Joker 2: folie à deux” volvió a tener la dirección de Todd Phillips. Una de las novedades de esta segunda parte es la llegada de Lady Gaga a la producción, bajo el personaje de Harley Quinn. La crítica estuvo lejos de la primera entrega y acumuló más comentarios negativos, en especial por la decisión de desarrollarla como un musical.

“Joker” y “Joker 2: folie à deux” están disponibles en HBO Max.

The Penguin (2024)

Al igual que “Joker”, la serie “The Penguin” trascurre en Gotham. De todos modos, la historia muestra poca conexión con el personaje de Batman, más allá de que recorre la vida y presente del mítico rival de Bruce Wayne. Bajo el género de un policial, Colin Farrell hace una transformación destacable para encarnar a Oswald “Oz” Cobb.

Colin Farrell es El Pingüino en la nueva miniserie del universo DC. Foto: X

Otro punto a destacar de la serie que tiene ocho episodios en su primera temporada es la actuación de Cristin Milioti, que ganó un Emmy por su papel de Sofia Falcone.

Hasta el momento, se desconoce si habrá una segunda entrega de la serie “The Penguin”, aunque la primera entrega está disponible en HBO Max.