La banda de una icónica serie de Disney vuelve tras más de 10 años y quiere tocar en Lollapalooza Argentina 2026: “Hagamos que suceda”

A través de un video en redes sociales, los miembros del grupo pidieron el apoyo de sus fans para lograr su debut en el festival y abrir la puerta a futuras presentaciones en América Latina.

Lollapalooza. Foto: NA.

El festival Lollapalooza Argentina 2026, que se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, promete una edición con artistas de primer nivel.

Además de figuras internacionales como Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter y Lorde, y artistas locales como Paulo Londra y Ratones Paranoicos, un grupo infantil se perfila como una gran sorpresa para varios: “Los Imaginadores”, conocidos por su serie de Disney, buscan subirse al escenario del Kidzapalooza 2026.

"Los Imaginadores", ex banda de Disney. Foto: Pinterest.

Scott Durbin, uno de los miembros fundadores, se dirigió recientemente a sus fans en Argentina a través de un video en Instagram: “¡Hola, desde Los Imaginadores! Lo siento por mi pobre español. A todos nuestros fans que hablan español, los amamos. A nuestros amigos de Argentina, por favor ayúdennos a saber que nos encantaría formar parte de Lollapalooza”. En la descripción del clip agregó: “Hagamos que esto suceda. Si funciona, podríamos visitar Chile, Colombia, Perú, Venezuela, México”.

Scott Durbin, miembro de "Los Imaginadores", le pidió a los fans argentinos que los ayuden a ser convocados para el Lollapalooza Argentina 2026. Video: TikTok / imagination_movers.

Para aquellos que no los recuerdan, el punto más alto de “Los Imaginadores” llegó en 2008, cuando se asociaron con Disney para producir 75 episodios de la serie infantil. El programa mostraba a la banda resolviendo problemas en su taller mediante lluvias de ideas, creatividad y música, acompañado por personajes icónicos como Nina, el Tío Nudos y el Ratón del Taller.

Su serie homónima, que se transmitió por Playhouse Disney entre 2008 y 2013, sigue disponible en Disney+, y fue reconocida con un Premio Daytime Emmy.

La propuesta del grupo siempre se destacó por incorporar un estilo fresco y cercano al pop, con influencias de bandas como Beastie Boys y Red Hot Chili Peppers. Tras la finalización del show en 2013, “Los Imaginadores” continuaron su carrera musical de forma independiente.

En cuanto al Kidzapalooza, se suele anunciar su grilla más tarde que el lineup principal del festival. En ediciones anteriores, participaron artistas infantiles reconocidos como Topa, Panam y Circo, Cantando con Adriana, Zoom y Nilocos, entre otros. Con su legado, el respaldo de medios importantes como Entertainment Weekly y The New York Times, y la nostalgia de quienes crecieron con la serie, “Los Imaginadores” tienen buenas posibilidades de conquistar al público argentino en 2026.