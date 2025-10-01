Lineup del Lollapalooza Argentina 2026: quiénes tocarán cada día

Se trata del último dato que faltaba para que los fans pudieran armar su cronograma durante el festival. Cuánto sale comprar las entradas por fecha.

Lollapalooza. Foto: NA.

Luego de generar una gran expectativa con el anuncio de los artistas principales que serán parte del gran festival, el Lollapalooza finalmente reveló la grilla día por día en la edición 2026. La cita será el fin de semana del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y promete tres jornadas cargadas de música y experiencias, a un precio de $165 mil por día más recargos.

Con nombres de nivel internacional como Tyler, the creator, Lorde, Sabrina Carpenter, Deftones y Chappell Roan, y otro notable puñado de nombres de la escena argentina, la nueva edición vuelve a posicionarse como uno de los eventos más esperados del año. ¿Cómo es el cronograma?

Lollapalooza Argentina. Foto Instagram @lollapaloozaar

Día por día: la grilla definitiva del Lollapalooza 2026

Viernes 13 de marzo: Tyler, Lorde y Danny Ocean

El primer día tendrá de grandes protagonistas a Tyler, The Creator y a Lorde, quien regresa al escenario local con Virgin. Además, ese día tocarán, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare y ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U.

Además, la jornada se completará con Zell, Militantes del Clímax, RØZ, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones, en un abanico que irá del folk al rap, del house al bedroom pop.

Line Up del Lollapalooza día por día Foto: lollapalooza

Sábado 14 de marzo: Chappell Roan, Skrillex y Paulo Londra

El sábado será uno de los días más esperados, ya que debutará en los escenarios argentinos Chappell Roan, una de las más celebradas del pop actualmente. Además, el Line up tiene a figuras como Skrillex, pionero de la escena, y la emoción estará asegurada con las baladas de Lewis Capaldi.

Argentina dirá presente en el Lollapalooza con la presencia de Paulo Londra, en plena consolidación internacional, la extravagante Six Sex y hasta un recital imperdible de Soledad Pastorutti. Habrá lugar para disfrutar del pop internacional con Addison Rae, Marina, Aitana y TV Girl.

El segundo día también será un espacio para el descubrimiento, con propuestas en ascenso como Nasa Histoires, TIMØ, Little Boogie, Easykid, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra, 2hollis y Paula Os.

Lollapalooza, festival, foto NA

Domingo 15 de marzo: Sabrina Carpenter, la más esperada

El cierre del festival estará a cargo de Sabrina Carpenter, con su segunda actuación en el suelo argentino (el primero fue como telonera de Taylor Swift en el The Eras Tour), convirtiendo la noche en una verdadera velada pop.

Por otro lado, los fans más rockeros tendrán su fiesta con Deftones, que llegan con su nuevo álbum Private Music, y con Interpol, celebrando los 20 años de Antics. También estarán los clásicos nacionales Ratones Paranoicos y Massacre para darle al público argentino el pogo que necesita. El rap sumará a Doechii y a la argentina Saramalacara, mientras que el punk tendrá su espacio con Viagra Boys.