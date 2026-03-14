Katseye, grupo pop. Foto: X / @Indie5051.

El debut de Katseye en Latinoamérica quedó marcado por un momento que rápidamente se volvió viral. El grupo femenino internacional se presentó por primera vez ante el público argentino en el Lollapalooza Argentina 2026 y, en medio del show, protagonizó una escena inesperada que desató risas, gritos y una ola de comentarios en redes sociales.

La banda, formada en el reality Dream Academy, de los sellos discográficos HYBE y Geffen Records, subió al escenario Samsung Stage este viernes 13 de marzo a las 19 en una de las presentaciones más esperadas de la primera jornada del festival que se realiza en el Hipódromo de San Isidro.

KATSEYE es un grupo femenino global de pop formado por HYBE y Geffen Records en 2024 a través del reality Dream Academy. Foto: X / @Indie5051.

El show llegó además en un contexto particular para el grupo, luego de varias semanas de comentarios entre los fans por el descanso que se tomó Manon Bannerman, una de las integrantes, quien finalmente no pudo viajar a la Argentina.

Un debut sumamente esperado por los “eyekons”

El Lollapalooza Argentina 2026 arrancó con una jornada cargada de artistas internacionales y nacionales que convocaron a miles de personas. Durante el primer día pasaron por los escenarios figuras como Tyler, The Creator, Lorde, Danny Ocean, DJO y la banda argentina Turf, entre otros.

En ese contexto, Katseye logró captar rápidamente la atención del público. Sophia, Daniela, Lara, Yoonchae y Megan aparecieron en escena vestidas completamente de rojo y con una energía que conectó de inmediato con los fans que se acercaron al escenario.

El grupo está compuesto por 6 integrantes: Sophia (Filipinas), Manon (Suiza), Daniela (EE.UU./Venezuela), Lara (EE.UU./India), Megan (Hawái EE.UU./China), Yoonchae (Corea del Sur). Foto: X / @Indie5051.

Desde los primeros minutos del show dejaron en claro que buscaban fortalecer su relación con el fandom latinoamericano y conquistar nuevos seguidores, sacando a relucir frases de cariño en español.

“Hands off, Tatiana”: el comentario de Daniela de Katseye que se volvió viral

Uno de los instantes más comentados del recital ocurrió durante una pausa en la que Daniela, una de las integrantes con raíces latinas, habló en español con el público.

La conversación surgió mientras mencionaban la canción “Gabriela”, cuyo concepto gira en torno a una mujer que intenta quedarse con la pareja de otra persona.

Fue entonces cuando llegó la frase que sorprendió a todos: “Nos enteramos que hay un nombre para las Gabrielas en Argentina, así que griten por las Tatianas”.

Katseye debutó en Lollapalooza Argentina y desató furor al mencionar a las “tatianas”. Video: X / @poxelse.

La reacción fue inmediata. Miles de fans comenzaron a gritar y reír en el predio, sorprendidos por la referencia cultural que el grupo había incorporado en su presentación.

La expresión hace alusión al término popularizado en redes sociales por el creador de contenido Martín Cirio, quien utiliza la palabra “tatiana” para referirse, de manera humorística, a una persona que intenta quedarse con la pareja de otra (en términos más simples, una “roba maridos”). Durante mucho tiempo, el influencer usó el término para referirse a María Eugenia “La China” Suárez.

El debut de Katseye en Latinoamérica tuvo un cierre explosivo con “Gnarly”

Después de ese momento viral, el show siguió subiendo de intensidad. Con el público completamente enganchado, Katseye continuó con su repertorio y reforzó el clima de fiesta frente al escenario.

El cierre llegó con “Gnarly”, uno de los temas más populares del grupo y el mismo que interpretaron recientemente en el escenario de los Premios Grammy.

La canción terminó de encender al público argentino, que no dejó de saltar y cantar hasta el final del show. Así, en su primera presentación en el país, Katseye no solo dejó una fuerte impresión musical, sino también un momento viral que los fans ya están compartiendo en redes sociales y que probablemente quede entre los recuerdos más comentados del Lollapalooza Argentina 2026.