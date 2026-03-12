Todo sobre Lollapalooza Argentina 2026: ingresos al predio, cómo llegar y horarios del festival. Foto: Lollapalooza Argentina.

El Lollapalooza Argentina vuelve a convocar a miles de fanáticos con una nueva edición que se desarrollará durante tres jornadas en el Hipódromo de San Isidro. El evento reunirá a grandes figuras internacionales como Tyler, The Creator, Chappell Roan y Sabrina Carpenter, además de decenas de artistas de distintos géneros.

El festival abrirá sus puertas cada día a las 12.30 y se espera una importante convocatoria durante todo el fin de semana. Por este motivo, la organización difundió información clave sobre accesos, transporte y servicios disponibles para quienes planean asistir.

Días y horarios de los shows del Lollapalooza Argentina 2026. Foto: Instagram / lollapaloozaar.

Cómo llegar al Lollapalooza Argentina

Una de las formas más rápidas de llegar al predio es a través del ramal Tigre del Ferrocarril Mitre. La Estación San Isidro se encuentra a pocas cuadras del festival y conecta directamente con la terminal de Estación Retiro.

También existen numerosas líneas de colectivo que permiten llegar desde diferentes puntos del Área Metropolitana. Entre ellas se encuentran las líneas 60, 168, 203, 343 y 365, además de los servicios 333, 338, 371, 407, 437 y 707.

Desde la organización recomiendan priorizar el transporte público, ya que durante el festival se aplicarán desvíos de tránsito y restricciones vehiculares en los alrededores del predio.

El servicio del tren Mitre se restablece por completo a partir de este jueves 12 de marzo. Foto: Google Maps.

Ingresos al predio y accesibilidad

El Hipódromo de San Isidro contará con tres accesos peatonales principales:

Uno ubicado sobre avenida Santa Fe al 35 .

Otro en avenida Márquez al 700 (esquina Tellier).

Y un tercero en avenida Márquez al 900 (esquina Aphalo).

Además, el festival dispondrá de un ingreso preferencial para personas con discapacidad por avenida Bernabé Márquez al 900. Allí habrá servicios de asistencia, plataformas adaptadas para ver los shows, sanitarios accesibles, juguetes sensoriales y elementos de protección auditiva.

Cómo volver después de los shows

Para facilitar el regreso del público, el Lollapalooza Argentina contará con servicios de traslado en micro hacia puntos estratégicos del Área Metropolitana. Los destinos incluyen Puente Saavedra, Plaza Italia y el Obelisco de Buenos Aires.

Además, el Ferrocarril Mitre ofrecerá un servicio nocturno especial entre San Isidro y Belgrano C desde las 23 hasta las 3 de la madrugada. Varias líneas de colectivo también mantendrán horarios extendidos para facilitar el regreso de los asistentes.

Con una programación que combina grandes artistas internacionales, propuestas culturales y experiencias gastronómicas, el festival vuelve a consolidarse como uno de los eventos musicales más importantes y también más esperados del país.