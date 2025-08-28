Lollapalooza 2026: se conoció el line up completo de artistas y bandas para el festival en Argentina

El evento se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo del 2026 en el Hipódromo de San Isidro. Las entradas ya están a la venta.
jueves, 28 de agosto de 2025, 15:47
Lollapalooza.
Lollapalooza. Foto: NA.

A pocos meses del Lollapalooza 2026 en Argentina, este jueves se publicó el line up completo de artistas y bandas que participarán en esta nueva edición del famoso festival, generando gran expectativa entre los fanáticos de la música.

Line up Lollapalooza 2026: las bandas que se presentarán en Argentina

Luego de varias pistas y rumores entre los usuarios, finalmente se publicó la lista completa de bandas y artistas para el mega festival que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Lollapalooza 2026. Foto: Lollapalooza.

Entre los nombres principales que circulaban estaban el de Sabrina Carpenter, Tyler, the creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde y Skrillex, pero ya está la lista completa confirmada:

Artistas principales

  • Sabrina Carpenter
  • Tyler, The Creator
  • Chappell Roan
  • Deftones
  • Skrillex
  • Lorde
  • Doechii
  • Turnstile
  • Lewis Capaldi
  • Paulo Londra

Otros artistas

  • Ratones Paranoicos
  • Interpol
  • Brutalismus 3000
  • Lola Young
  • Soledad
  • The Dare
  • Yousuke Yukimatsu
  • Yami Safdie
  • Judeline
  • Guitarricadelafuente
  • Zell
  • Militantes del Clímax
  • Little Boogie
  • Joaquina
  • Félix Vestre
  • Ludmila Di Pasquale
  • Spaghetti Western
  • Mora Fisz
  • Kygo
  • Addison Rae
  • Ben Böhmer
  • Aitana
  • Bunt.
  • Six Sex
  • Yuk1matsu
  • Viagra Boys
  • Balu Brigada
  • LANY
  • Röz
  • Hamdi
  • Ezequiel Arias
  • Marttein
  • Cerouno
  • Tiger Mood
  • Victoria Whynot
  • Paula OS
  • Peggy Gou
  • Katseye
  • Marina
  • Danny Ocean
  • Royel Otis
  • Horsegirl
  • Men I Trust
  • Massacre
  • Saramalacara
  • The Warning
  • Nasa Histoires
  • Timo
  • Easykid
  • Amigo de Artistas
  • Tobika
  • Terra
  • Jero Jones
  • DJO
  • D4vd
  • TV Girl
  • 2Hollis
  • Riize
  • Reybruja
  • Ryan
  • 143Leit
Line up Lollapalooza 2026 en Argentina. Foto: Lollapalooza.

Lollapalooza 2026: dónde adquirir las entradas

Para la edición 2026 en Argentina, que se hará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, están disponibles tres tipos de pases y son los siguientes:

  • 3 Day Pass
  • 3 Day Pass Plus
  • 3 Day Pass Lolla Lounge

La venta de entradas empezó el 10 de julio y se pueden adquirir online a través de la página web de AllAccess.