Lollapalooza 2026: se conoció el line up completo de artistas y bandas para el festival en Argentina

El evento se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo del 2026 en el Hipódromo de San Isidro. Las entradas ya están a la venta.

Lollapalooza. Foto: NA.

A pocos meses del Lollapalooza 2026 en Argentina, este jueves se publicó el line up completo de artistas y bandas que participarán en esta nueva edición del famoso festival, generando gran expectativa entre los fanáticos de la música.

Line up Lollapalooza 2026: las bandas que se presentarán en Argentina

Luego de varias pistas y rumores entre los usuarios, finalmente se publicó la lista completa de bandas y artistas para el mega festival que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Lollapalooza 2026. Foto: Lollapalooza.

Entre los nombres principales que circulaban estaban el de Sabrina Carpenter, Tyler, the creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde y Skrillex, pero ya está la lista completa confirmada:

Artistas principales

Sabrina Carpenter

Tyler, The Creator

Chappell Roan

Deftones

Skrillex

Lorde

Doechii

Turnstile

Lewis Capaldi

Paulo Londra

Otros artistas

Ratones Paranoicos

Interpol

Brutalismus 3000

Lola Young

Soledad

The Dare

Yousuke Yukimatsu

Yami Safdie

Judeline

Guitarricadelafuente

Zell

Militantes del Clímax

Little Boogie

Joaquina

Félix Vestre

Ludmila Di Pasquale

Spaghetti Western

Mora Fisz

Kygo

Addison Rae

Ben Böhmer

Aitana

Bunt.

Six Sex

Yuk1matsu

Viagra Boys

Balu Brigada

LANY

Röz

Hamdi

Ezequiel Arias

Marttein

Cerouno

Tiger Mood

Victoria Whynot

Paula OS

Peggy Gou

Katseye

Marina

Danny Ocean

Royel Otis

Horsegirl

Men I Trust

Massacre

Saramalacara

The Warning

Nasa Histoires

Timo

Easykid

Amigo de Artistas

Tobika

Terra

Jero Jones

DJO

D4vd

TV Girl

2Hollis

Riize

Reybruja

Ryan

143Leit

Line up Lollapalooza 2026 en Argentina. Foto: Lollapalooza.

Lollapalooza 2026: dónde adquirir las entradas

Para la edición 2026 en Argentina, que se hará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, están disponibles tres tipos de pases y son los siguientes:

3 Day Pass

3 Day Pass Plus

3 Day Pass Lolla Lounge

La venta de entradas empezó el 10 de julio y se pueden adquirir online a través de la página web de AllAccess.