Lollapalooza 2026: se conoció el line up completo de artistas y bandas para el festival en Argentina
A pocos meses del Lollapalooza 2026 en Argentina, este jueves se publicó el line up completo de artistas y bandas que participarán en esta nueva edición del famoso festival, generando gran expectativa entre los fanáticos de la música.
Line up Lollapalooza 2026: las bandas que se presentarán en Argentina
Luego de varias pistas y rumores entre los usuarios, finalmente se publicó la lista completa de bandas y artistas para el mega festival que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
Entre los nombres principales que circulaban estaban el de Sabrina Carpenter, Tyler, the creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde y Skrillex, pero ya está la lista completa confirmada:
Artistas principales
También podría interesarte
- Sabrina Carpenter
- Tyler, The Creator
- Chappell Roan
- Deftones
- Skrillex
- Lorde
- Doechii
- Turnstile
- Lewis Capaldi
- Paulo Londra
Otros artistas
- Ratones Paranoicos
- Interpol
- Brutalismus 3000
- Lola Young
- Soledad
- The Dare
- Yousuke Yukimatsu
- Yami Safdie
- Judeline
- Guitarricadelafuente
- Zell
- Militantes del Clímax
- Little Boogie
- Joaquina
- Félix Vestre
- Ludmila Di Pasquale
- Spaghetti Western
- Mora Fisz
- Kygo
- Addison Rae
- Ben Böhmer
- Aitana
- Bunt.
- Six Sex
- Yuk1matsu
- Viagra Boys
- Balu Brigada
- LANY
- Röz
- Hamdi
- Ezequiel Arias
- Marttein
- Cerouno
- Tiger Mood
- Victoria Whynot
- Paula OS
- Peggy Gou
- Katseye
- Marina
- Danny Ocean
- Royel Otis
- Horsegirl
- Men I Trust
- Massacre
- Saramalacara
- The Warning
- Nasa Histoires
- Timo
- Easykid
- Amigo de Artistas
- Tobika
- Terra
- Jero Jones
- DJO
- D4vd
- TV Girl
- 2Hollis
- Riize
- Judeline
- Reybruja
- Ryan
- 143Leit
Lollapalooza 2026: dónde adquirir las entradas
Para la edición 2026 en Argentina, que se hará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, están disponibles tres tipos de pases y son los siguientes:
- 3 Day Pass
- 3 Day Pass Plus
- 3 Day Pass Lolla Lounge
La venta de entradas empezó el 10 de julio y se pueden adquirir online a través de la página web de AllAccess.