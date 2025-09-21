Gran Hermano vuelve a Telefe con contrato renovado y crece la expectativa por un gran anuncio: que pasará con Santiago del Moro

La ceremonia de los Martín Fierro, que se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, será el lugar elegido para dar a conocer todos los detalles de esta esperada vuelta. Lo que se sabe hasta el momento.

Tras varios meses de ausencia, Gran Hermano volverá a la pantalla de Telefe con una edición especial denominada Generación Dorada, que reunirá a participantes históricos y figuras reconocidas del mundo de la televisión.

Santiago del Moro renueva contrato y adelanta novedades

Santiago del Moro, conductor del programa, compartió algunos detalles en una entrevista con LAM: explicó que su contrato con el canal se renovará por cinco años y que, por ahora, el foco está en esta nueva edición. “El mismo día del Martín Fierro lo oficializamos, es decir, en 15 días le ponemos fecha a Gran Hermano”, señaló.

Santiago del Moro en diálogo con LAM: qué dijo sobre Gran Hermano.

El conductor también anticipó novedades sobre los debates del reality: “A lo mejor tiramos algo más también... Hay cosas que estamos resolviendo en estos días. El panel siempre se renueva, pero los clásicos van a seguir. Eugenia (Ruiz) y Tato (Algorta) van a formar parte. Se necesita mucha gente".

Así, confirmó que dos participantes de la última edición tendrán presencia en las galas.

Martín Fierro: el escenario del anuncio oficial

La ceremonia de los Martín Fierro, que se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, será el marco elegido por Telefe para dar a conocer todos los detalles de esta esperada vuelta, una movida estratégica que busca reforzar el rating frente a la competencia.

Tato de Gran Hermano consiguió el trabajo de sus sueños tras consagrarse campeón del reality

Luego de varios meses de reality, Gran Hermano 2025 (Telefe) tiene su campeón oficial. El uruguayo Santiago “Tato” Algorta se convirtió en el ganador del certamen tras vencer en el mano a mano final al cordobés Ulises Apóstolo. Aunque pasaron menos de 48 horas de su salida de la casa, Tato ya recibió una propuesta increíble y sorprendió.

Santiago "Tato" Algorta se consagró campeón de Gran Hermano. Foto: Instagram @tatoalgorta

Según trascendió, el uruguayo formará parte del stream del canal de las pelotas, llamado Fuera de joda, donde compartirá espacio con Chiara, Selva, Ulises y hasta Furia.

Además, el joven de Montevideo ganó 84 millones de pesos, una casa prefabricada, una moto Motomel Skua 150 y un año de cerveza gratis.