Carmen Barberi reveló la charla con Fede Bal durante el escándalo con Sofía Aldrey: “¡Me gustan todas!”

La artista habló sobre la relación que tiene con su hijo y la postura que tomó cuando salieron a la luz las infidelidades hacia su ex novia, Sofía Aldrey, en 2023.

Carmen Barbieri y Federico Bal

Todos recuerdan el escándalo del “lavarropas gate”, cuando la ex novia de Fede Bal, Sofía Aldrey, se enteró que le era infiel por la actividad inusual del electrodoméstico a altas horas de la noche, en el año 2023. Allí, expuso un montón de capturas de pantallas del actor con otras actrices, modelos, conductoras e incluso mujeres por fuera del espectáculo.

El chisme escaló tanto que su madre, Carmen Barbieri, tuvo que poner paños fríos en el asunto y encarar a su propio hijo por la situación. Dos años después, la capocómica volvió a mencionar el suceso en una charla distendida con el youtuber Martín Cirio, donde confesó qué fue lo que le dijo su hijo.

Carmen Barbieri sobre la infidelidad de su hijo: "Fede me dijo: ME GUSTAN TODAS". Fuente: @ladymoskigna

En un intento de que su hijo recapacite sobre las infidelidades y no deje a la mujer que lo acompañó cuando fue diagnosticado de cáncer de colon (en 2020), ella recordó: “Cuando viene y me cuenta “mamá, no estoy bien con Sofía”, le digo ‘es la madre de tus hijos’”.

“Sí, es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos”, le contestó Fede Bal, pero, sin embargo, se sinceró con Carmen: “Pero no es la mujer que yo elijo para estar. A ver, sos mi mamá, no te puedo decir, pero necesito una mujer que me mueva y me movilice”.

En este sentido, la ex vedette agregó: “Le digo ‘Pero no podés dejarla, ella estuvo con vos a tu lado, ella te cuidó, ella te bañó, ella te atendió, ella todo’”.

En el relato, Carmen contó que su hijo le reconoció que tiene problemas para mantener relaciones monogámicas porque “le gustan todas” y es algo que no puede controlar: “Me agarró contra la pared y me hizo así. ‘Me gustan todas, las gordas, las enanas, las flacas, las viejas, las jóvenes, no menores, pero me gustan todas. ¿Se merece, Sofía, que yo la cague así?“.’

Carmen Barbieri en su programa. Foto: captura video.

Finalmente, le recomendó a su hijo que lo mejor era distanciarse de Aldrey, ya que la situación de los chats con figuras como Estefi Berardi, Florencia de la V y Lourdes Sánchez se volvía insostenible: “Le dije ‘Lo mejor que podés hacer es separarte’.”

Fede Bal compartió una postal vintage con Laurita Fernández y sorprendió a todos

Fede Bal sorprendió a sus seguidores de Instagram tras compartir fotos vintage que terminaron despertando rumores de reconciliación con su expareja, la bailarina Laurita Fernández.

El conductor compartió su momento nostálgico y parece que abrió una caja de recuerdos. De esta forma, en sus historias primero empezó mostrando fotos con su mamá, Carmen Barbieri, y con su papá, Santiago Bal. Sin embargo, lo que llamó la atención fue otra publicación donde las postales impresas tenían como protagonistas a Fede, Laurita Fernández y su coach, Matías Napp, tras haberse consagrado como campeones del Bailando por un Sueño.

Fede Bal subió una historia donde aparecían fotos vintage con Laurita Fernández y sorprendió a todos. Foto: Instagram/balfederico

Pero como si la indirecta no fuera suficiente, al lado dejó otra postal suya junto a la artista, donde se podía ver un clima veraniego, una pileta de fondo en un día soleado y lentes de sol, demostrando ser una feliz pareja.

Cabe recordar que la relación terminó en 2018 y duró poco más de dos años. ¿Vuelve el amor entre Fede Bal y Laurita Fernández?