¿Se separó de Evelyn Botto?: Fede Bal, a los besos con una notera en un boliche de Puerto Madero

El actor, recientemente vinculado con la locutora, se mostró con una joven en el after tras los premios de la televisión. Mirá el video en la nota.

Fede Bal y Juli Roque, juntos en el after de los Martin Fierro. Foto: Captura de video

Tras ganar el Martín Fierro al Mejor Programa de Viaje y Turismo, Fede Bal fue visto in fraganti a los besos con una joven en el after de los premios de la televisión y muchos se preguntaron por la relación que había anunciado con Evelyn Botto.

La mujer que compartió la noche con el hijo de Carmen Barbieri era Juli Roque, cronista de Los Profesionales de Siempre.

Fede Bal junto a Juli Roque en el after de los Martin Fierro. Video: NA - Gentileza Love

Durante el ciclo que conduce Flor de la V en Canal 9, la movilera habló sobre su encuentro con el conductor, detallando como inició el coqueteó.

“Nos dimos un par de besos y me dijo que está soltero”, sostuvo. “Creo que bailamos, me dijo que era muy linda y me chamuyó. Me dijo ‘ponete los lentes’”, reveló sobre el video que círculo en redes sociales.

Finalmente, aclaró que no pasó la noche con él: “Nos quedamos un rato más y me acompañó a que me tomará un auto y él se quedó a dormir en el Hilton”.