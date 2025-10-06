Fede Bal confesó el lugar más raro donde tuvo sexo y sorprendió a todos: “No sabía casi qué estaba sucediendo atrás”

El actor volvió a sorprender con una declaración sobre su sexualidad en medio de un ping-pong de respuestas y respuestas.

Fede Bal. Foto: Instagram.

Fede Bal, además de ser reconocido por sus trabajos en el ámbito artístico, también se destaca en el medio porque suele hablar sin filtros sobre su vida íntima.

En las últimas horas, el actor volvió a sorprender con una declaración sobre su sexualidad en medio de un ping-pong de respuestas y respuestas. En el juego, el actor fue consultado sobre el lugar más raro donde tuvo sexo.

“En un taxi en movimiento”, respondió Fede en un juego de preguntas para las redes sociales de Resumido. Sobre el chofer, contó: “Era un señor muy adulto, no sabía casi qué estaba sucediendo atrás”.

El ping-pong de Fede Bal. Video: Resumido.

Además, en la entrevista, el actor también contó si alguna vez le fueron infiel. “¡Pero claro! De la muerte y de los cuernos no se salva nadie”, reveló.

Luego habló sobre su escandalosa separación de Sofía Aldrey. “¿Qué hiciste con los Legos que te rompió tu ex?”, le preguntó el entrevistador. “Me quedé todo un fin de semana encerrado, me compré un whisky y los volví a armar”, expresó Fede Bal.

Como era de esperarse, el posteo tuvo miles de reacciones por parte de los usuarios. “Jamás pensé que iba a decir esto de Fede Bal, pero qué tipazo”, “Te rema todas las preguntas”, “No puedo creerlo”, “El único infiel que me cae bien”, fueron algunos de los comentarios.

Fede Bal. Foto: Instagram/balfederico

Carmen Barbieri contó qué le dijo Fede Bal sobre sus infames chats con Estefi Berardi y Flor de la V

Carmen Barbieri habló sobre la relación que mantiene con su hijo Fede Bal y la postura que ella tomó cuando salieron a la luz las infidelidades de él a su entonces novia, Sofía Aldrey en 2023.

En una charla con Martín Cirio, la actriz mencionó la charla que tuvo con su hijo cuando este le confesó todo lo que había sucedido en aquel momento.

Carmen intentó convencerlo de que recapacite y no deje a la mujer que lo acompañó durante su estado de salud más difícil: “Cuando viene y me cuenta ‘mamá, no estoy bien con Sofía’, le digo ‘es la madre de tus hijos’”.

Fede Bal y Sofía Aldrey_NA

Según recordó, su hijo le contestó con total sinceridad: “‘Sí, es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos, pero no es la mujer que yo elijo para estar. A ver, sos mi mamá, no te puedo decir, pero necesito una mujer que me mueva y me movilice’”.

Y agregó: “Le digo ‘Pero no podés dejarla, ella estuvo con vos a tu lado, ella te cuidó, ella te bañó, ella te atendió, ella todo’”.

En el relato, Bal le reconoció a su madre sus problemas para mantener una relación monogámica: “Me agarró contra la pared y me hizo así. ‘Me gustan todas, las gordas, las enanas, las flacas, las viejas, las jóvenes, no menores, pero me gustan todas. ¿Se merece, Sofía, que yo la cague así?’”

Finalmente, le recomendó a su hijo que lo mejor era distanciarse de Aldrey: “Le dije ‘Lo mejor que podés hacer es separarte’”.