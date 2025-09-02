Sofía Aldrey opinó sin filtros sobre el romance entre Fede Bal y Evelyn Botto: “Ella siempre lo persiguió”

La modelo, expareja del actor, dejó entrever que el vínculo podría venir desde antes y que por eso no le sorprende la noticia.

Sofía Aldrey, Fede Bal, Evelyn Botto. Foto: Instagram.

Tras los rumores de un romance entre Evelyn Botto y Fede Bal, Sofía Aldrey, expareja del actor, dio su opinión sin filtros. En diálogo con LAM, la modelo aseguró que la actriz “siempre estuvo detrás” de Bal mientras ellos eran pareja y remarcó que, por eso, no le sorprende la situación.

“Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo. De hecho, una vez él, me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”, contó Sofía.

La palabra de Sofía Aldrey. Video: LAM.

“¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, agregó la modelo, dejando en claro que este vínculo podría venir desde antes.

Si bien aclaró que de haber ocurrido una infidelidad el responsable es quien era entonces su pareja, también opinó que ella “jamás estaría con alguien que está en pareja, no se me cruza por la cabeza”.

En ese momento, el notero Santiago Riva Roy comparó a la conductora de Olga con la China Suárez: “Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”.

Fede Bal y Sofía Aldrey cuando eran pareja. Foto: redes sociales.

“Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”, Aldrey.

Cómo descubrió Sofía Aldrey la infidelidad de Fede Bal

En febrero del 2023, cuando se desató el escándalo por la infidelidad de Fede Bal a Sofía Aldrey, Yanina Latorre contó que la modelo lo descubrió por el lavarropas.

“Ellos tenían el lavarropas con wifi. Entonces, ella desde su teléfono veía como Fede ponía a lavar las sábanas cuando se iban las minas de la fiesta”, había contado la periodista. Y remató: “¿Quién se la pasa lavando las sábanas a las tres de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y tiene que limpiarlas antes de que llegue la novia”.