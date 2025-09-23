De qué murió Claudia Cardinale, la actriz icono del cine italiano

Con su voz profunda y ronca, y su exuberante belleza, fue una estrella del cine de los años 60 y fue musa de directores como Federico Fellini, Luchino Visconti o Sergio Leone.

Claudia Cardinale murió a los 87 años. Foto: EFE (Ian Langdson)

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, murió este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París (Francia). Su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry.

Cardinale, quien nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, falleció en la localidad de Nemours, donde residía.

Claudia Cardinale, icono del cine italiano. Foto: EFE (Ian Langdson)

Con su voz profunda y ronca, y su exuberante belleza, Claudia Cardinale fue una estrella del cine de los años 60 y fue musa de directores como Federico Fellini, Luchino Visconti o Sergio Leone.

Apareció en títulos emblemáticos como ‘8 1/2’ (‘Fellini, ocho y medio’), ‘Il Gattopardo’ (‘El gatopardo’), ‘Rocco e i suoi fratelli’ (‘Rocco y sus hermanos’) o ‘C’era una volta il West’ (‘Hasta que llegó su hora’ en España y ‘Érase una vez en el Oeste’ en América Latina).

Las primeras reacciones tras la muerte de Claudia Cardinale

Las primeras reacciones a su muerte no se hicieron esperar, como la de David Lisnard, alcalde de la localidad francesa de Cannes, famosa por acoger cada año el prestigioso festival que entrega la Palma de Oro.

“Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes”, destacó Lisnard, quien recordó que la actriz protagonizó el cartel de la edición 70 del festival.

Claudia Cardinale en la alfombra roja del festival de Cannes. Foto: EFE (Ian Langdson)

“Una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos”, en palabras del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, quien la recordó como “la personificación de una gracia completamente italiana”.

“Con la muerte de Claudia Cardinale, desaparece una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos. La personificación de una gracia completamente italiana y de una belleza especial que, a lo largo de su larga carrera, participó en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine de autor”, escribió Giuli, en X.