HBO Max confirmó la fecha de estreno de su serie más esperada: de cuál se trata y cuándo estará disponible

La plataforma de streaming no detalló cuál será el ritmo en el que lleguen los capítulos, pero las guías de televisión revelaron que, inicialmente, solo habrá un capítulo, lo que apuntaría a un estreno por semana. Mirá el tráiler.

"IT: Bienvenidos a Derry", el éxito de HBO Max. Foto: HBO Max.

Durante la Comic Con de San Diego, HBO Max anticipó que tenía previsto estrenar la serie “IT: Bienvenidos a Derry” en octubre de 2025. Ahora, la plataforma de streaming confirmó la fecha del tan ansiado estreno.

Si bien la serie cumplirá con la previsión de su estreno en octubre, su entrada en la lista de estrenos del servicio no se producirá hasta cerca de final de dicho mes, ya estará disponible recién el 26 de octubre.

HBO Max no detalló cuál será el ritmo en el que lleguen los capítulos, pero sí podemos ver en las guías de televisión que inicialmente solo habrá disponible un episodio, por lo que todo apunta a un estreno semanal.

Por otro lado, está confirmado que la primera temporada de “IT: Bienvenidos a Derry” tendrá un total de 9 capítulos. Además, la esperada serie del “terrorífico payaso” se dividirá en tres temporadas.

Detalles sobre las tres temporadas de “IT: Bienvenidos a Derry”

1962 (Temporada 1) - Incendio del Club Black Spot

Significado en el Universo de Stephen King: acto de violencia racial que sirve como catalizador para el despertar de Pennywise.

1935 (Temporada 2) - Masacre de la banda Bradley

Significado en el Universo de Stephen King: ejemplo de cómo la maldad de los propios ciudadanos de Derry alimenta a la entidad.

1908 (Temporada 3) - Explosión en Kitchener Ironworks

Significado en el Universo de Stephen King: primer gran ‘sacrificio’ masivo documentado que establece el ciclo de terror de 27 años.

Curiosidades sobre “IT: Bienvenidos a Derry”

En la mitología de Stephen King, representan los sacrificios inaugurales que marcan el despertar de Pennywise en cada ciclo de 27 años.

El incendio del Club Black Spot; la masacre de la banda Bradley; y la explosión de la fundición Kitchener Ironworks son manifestaciones del mal que existe en Derry.

“IT: Bienvenidos a Derry” está dirigida por Andy Muschietti, quien se ocupó de las películas y trató al personaje de Stephen King con devoción.

Por último, Pennywise sigue estando interpretado por Bill Skarsgard, quien también trabaja como productor ejecutivo de la serie de HBO Max.