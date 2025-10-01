Murió José Andrada, reconocido actor de Los Simuladores que inmortalizó la frase: “¿No hay un piquito para mí?"

Tenía 87 años, era dueño de una extensa y reconocida trayectoria artística. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado.

Murió José Andrada, actor de Los Simuladores. Foto: redes sociales.

Este miércoles se confirmó la muerte de José Andrada, actor reconocido por una particular escena en “Los Simuladores”. El hombre tenía 87 años y era dueño de una extensa y reconocida trayectoria artística.

En la mencionada novela protagonizó una escena emblemática que dejó una frase para la historia: “¿No hay un piquito para mí?”.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado. “Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas”, expresaron.

La recordada escena de "Los Simuladores". Video: YouTube.

Un rostro familiar de la televisión y el cine nacional

Nacido el 20 de julio de 1938, José Andrada fue una figura reconocida en las producciones más populares de la televisión argentina. Su rostro formó parte de éxitos como “Campeones de la vida”, “Son amores”, “Padre Coraje”, “Ricos y famosos”, “Costumbres argentinas”, “Soy gitano” y “Sos mi vida”, entre muchas otras.

Su paso por el cine no fue menos importante, con participaciones en películas que son parte fundamental del patrimonio fílmico nacional. Se destacan sus trabajos en “Esperando la carroza”, “La noche de los lápices”, “Los chicos de la guerra”, “Noches sin lunas ni soles” y “Funes, un gran amor”.

Murió José Andrada, actor de Los Simuladores. Foto: X/actoresprensa

Reconocido por su trayectoria

Su sólida carrera, que comenzó sobre las tablas del teatro independiente en la década del ’70, fue formalmente reconocida en 2010, cuando la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, la máxima distinción para los artistas del rubro en el país.