El abogado de Morena Rial denunció que está aislada en la cárcel: “Un lugar muy chiquito”

Según él, se trata de un caso de aislamiento que le habrían aplicado a la joven por ser una causa mediática.

Morena Rial. Foto: Instagram @moreerial.

Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena Rial, denunció que la mediática está encerrada en el área de buzones de una cárcel. Según él, se trata de un caso de aislamiento que le habrían aplicado por ser una causa mediática.

El abogado remarcó que Morena se encuentra en prisión sin estar procesada y remarcó que podría acudir a la Justicia si no cambia la situación. Además, el letrado dijo que su cliente está alojada en un espacio reducido y sin contacto con otras personas privadas de la libertad. “Está en un lugar muy chiquito”, informó.

Morena Rial nuevamente detenida. Foto: redes sociales.

Por otro lado, Cipolla reveló que esta medida se tomó porque Morena no puede ser incorporada a la población carcelaria porque todavía no cuenta con un procesamiento firme. “En caso de que continúe esta metodología o que ella esté muy mal, se presentará un hábeas corpus”, explicó el abogado.

El letrado también hizo referencia a la rapidez con la que se realizó el traslado de Rial desde la comisaría al penal. “Normalmente, esto demora entre uno y dos meses, cuando en este caso se hizo en 48 horas”, reveló, y culpó a la exposición mediática.

“Ella está con problemas de salud mental y ningún profesional la quiso atender. Se quedaba dos sesiones y cambiaba”, explicó Cipolla, quien confirmó que Morena recibirá tratamiento psiquiátrico o psicológico en la cárcel en las próximas horas.

Detuvieron a Morena Rial Foto: Captura

Jorge Rial rompió el silencio tras la detención de Morena: “Mi hija no tiene privilegios”

Este lunes Morena Rial volvió a ser detenida luego de que se le revocara la excarcelación por incumplir con las medidas procesales y Jorge Rial rompió el silencio.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena”, comentó al aire de Cónclave. Y agregó: “Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”.

Luego, el periodista destacó que “mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto”.

Jorge y Morena Rial. Foto: Instagram.

Jorge Rial comentó que se enteró de la detención de su hija mientras estaba trabajando: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”, remarcó.

Por otro lado, Jorge Rial dejó en claro que si hija ya es grande y las decisiones que tome ya están fuera de su alcance. “Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer”, lanzó el periodista.