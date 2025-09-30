Jorge Rial rompió el silencio tras la detención de Morena: “Mi hija no tiene privilegios”

El periodista habló tras enterarse de la detención de su hija y aclaró que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Qué dijo.

Jorge y Morena Rial. Foto: Instagram.

Este lunes Morena Rial volvió a ser detenida luego de que se le revocara la excarcelación por incumplir con las medidas procesales y Jorge Rial rompió el silencio.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena”, comentó al aire de Cónclave. Y agregó: “Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”.

Luego, el periodista destacó que “mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto”.

Morena Rial nuevamente detenida. Foto: redes sociales.

Cómo se enteró Jorge Rial de la detención de su hija Morena

Jorge Rial comentó que se enteró de la detención de su hija mientras estaba trabajando: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”, remarcó.

Por otro lado, Jorge Rial dejó en claro que si hija ya es grande y las decisiones que tome ya están fuera de su alcance. “Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer”, lanzó el periodista.

Morena Rial fue nuevamente detenida y Jorge Rial habló sobre la situación. Video: X/PtcRecargado

Además, remarcó que Morena debe hacerse cargo de sus actos: “Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”.

“En este momento está detenida. Hablé recién con ella. Quiero decir. Está llorando. Obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos”, remarcó.

En el mismo streaming, Rial contó que su nieto Amadeo se encuentra cuidado. “Está hermoso, está bárbaro. El año que viene va a ir a un jardín maternal. Está con Rocío, que está haciendo un laburo enorme. Me sorprendió ese instinto maternal que tiene. Y estoy cuidándolo. Y está María, mi pareja, haciéndome el aguante, mis amigos y todo. Es un bebé feliz. Eso es lo que me importa hoy”, contó.

“Siempre pido disculpas. No tengo nada que ver con esto, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado. Entonces, si fallé, tengo que pedir disculpas”, expresó Rial. Y finalizó: “Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo”.