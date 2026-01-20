Morena Rial. Foto: NA / Redes Sociales

En medio de un operativo policial en Costa del Este, fue detenida una amiga de Morena Rial. Se trata de Ayelén Agustina Soplan, quien estaría vinculada a una banda acusada de cometer robos a casas bajo la modalidad conocida como “escruche”.

En las últimas horas fue reconocida porque, tras la explosión del caso de Morena Rial, la joven había aparecido en algunos canales de televisión como vocera de su amiga. Además, la mujer, de 26 años, es abogada.

Detención de Agustina Soplan y su grupo de amigos. Foto: captura América TV.

Según la información proporcionada por TN Show, Soplan fue detenida cuando estaba saliendo de una zona de Costa del Este en un auto donde también iban otras 4 personas. Todos quedaron a disposición de la Justicia.

De qué fue acusada la amiga de Morena Rial

Ayelén Soplan, de 26 años, fue detenida por la Policía junto a otras cuatro personas mientras intentaban salir de la zona de Costa del Este. Según el expediente al que accedió TN Show, los efectivos policiales secuestraron dinero en efectivo, celulares, entre otros elementos.

Detención de Agustina Soplan y su grupo de amigos. Foto: Policía bonaerense.

Un dato clave fue que la ropa que tenían todos los ocupantes del auto coincidía con los registros de las cámaras de las casas en las que ocurrieron los robos denunciados, dos en Costa del Este y uno en Aguas Verdes.

La investigación comenzó este lunes tras la denuncia de un hombre de 59 años, quien informó que en su casa, ubicada en Los Claveles al 1200, le habían robado tres millones de pesos en efectivo, una PlayStation 5 y un reloj Garmin. Lo que llamó la atención es que no había signos de violencia en puertas ni cerraduras.

Detención de Agustina Soplan y su grupo de amigos. Foto: Policía bonaerense.

Además, el 13 y 18 de enero también denunciaron otros dos hechos delictivos, uno por robo y otro por estafa.

Los detenidos, además de la amiga de Morena Rial, fueron identificados como Brian Rodrigo Contreras, de 32 años; Eric Sebastián David Cañete, de 31; Nahuel Leonardo Segovia Guillen, de 29; y Evelin Denise Martínez, de 25, todos domiciliados en el conurbano bonaerense.