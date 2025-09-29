Detuvieron a Morena Rial: revocaron su excarcelación en la causa por robo

Se debe al incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia. Cuál fue su reacción.

Morena Rial. Foto: NA / Redes Sociales

Morena Rial fue detenida nuevamente este lunes en un procedimiento en Caballito. Según se supo, se debe al incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia para su excarcelación en la causa por robo.

La mediática hija de Jorge Rial no se presentó al juzgado durante al menos dos semanas. Además, tampoco entregó la constancia de tratamiento psicológico y psiquiátrico, ni aportó medios de subsistencia.

Detuvieron a Morena Rial Foto: Captura

Por estos motivos, la jueza Rodríguez Mentasty, con anuencia del fiscal Patricio Ferrari, ordenaron la detención de la joven.

Cabe recordar que Morena Rial está acusada de robar una casa bajo la modalidad de escruche, la cual consiste en irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse objetos de alto valor.

El posteo de Morena Rial tras ser detenida

Minutos después de ser detenida, Morena Rial rompió el silencio a través de sus redes sociales.

La mediática republicó una historia de Instagram del abogado Alejandro Cipolla, que explicó: “Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”.

El posteo de Morena Rial tras ser detenida. Foto: Captura

“El Dr. Pierri ya se encuentra anoticiado, y comenzará a trabajar para su pronta libertad. Voy a ir informando las novedades. Saludos”, añadió.