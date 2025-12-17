Aseguran que Morena Rial se postuló para Gran Hermano y Yanina Latorre la fulminó: “Cuiden hasta las bombachas”

La influencer sigue detenida en la Unidad 51 de Magdalena desde hace 2 meses y ahora tendría intensiones de ingresar al reality show.

Morena Rial. Foto: Instagram.

Morena Rial volvió a estar en el centro de las noticias. La mediática, quien está hace 2 meses detenida en la Unidad 51 de Magdalena, estaría deseando formar parte de Gran Hermano generación dorada.

En ese sentido, Yanina Latorre contó al aire de SQP la noticia y lanzó irónicamente: “Primero, cuiden hasta las bombachas porque no les queda nadie, pero un límite te pido. O sea, está presa”. Luego, agregó. “Hace tres días estábamos con el test de embarazo, pidió la domiciliaria y no se la dieron. O sea, un límite”.

Morena Rial nuevamente detenida. Foto: redes sociales.

Luego de dar la noticia, los panelistas lanzaron algunos comentarios a modo de chiste: “Era ‘En el barro’”, dijo Lizardo Ponce, haciendo referencia a la serie carcelera de Sebastián Ortega. “¿Puede tener la domiciliaria en la casa de Gran Hermano?”, preguntó Ximena Capristo.

“No me la perdería, la estaría mirando, pero no creo que la Justicia... Si ya va Morena, es cag... de la risa. Pero mandó casting”, aseguró Latorre.

El resultado del test de embarazo que generó polémica

Morena Rial volvió a generar polémica, aun desde la cárcel, ya que solicitó realizarse un test de embarazo ante una sospecha y finalmente, los resultados crearon contradicciones.

Tal como señaló el periodista Martín Candalaft, el test de embarazo preliminar dio negativo, sin embargo, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó un examen médico completo para descartar cualquier posibilidad de gestación, lo que incluye un análisis de sangre y una ecografía.

Morena Rial. Foto: Instagram.

No obstante, el panelista Guido Záffora sostuvo que la directora del penal, en donde se encuentra Morena, está “furiosa” porque miraba la televisión y sintió que todo era un reality show, por lo que consideró que no se tomaron las cosas con la seriedad que correspondía. Retuvo el resultado un tiempo porque no quería que se confirmara en televisión.

Por su parte, el abogado defensor de la joven influencer, Martín Leiro, contó que en el momento del análisis “estaba en el sector de visitas de letrado” y añadió: “La llevaron a sanidad, volvió, el servicio se quedó con el test y más tarde, me dijeron que le dio negativo”.